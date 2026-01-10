https://ria.ru/20260110/samolet-2067130589.html
Аэрофлот продолжает работу по стабилизации расписания в Шереметьево
Аэрофлот продолжает работу по стабилизации расписания в Шереметьево - РИА Новости, 10.01.2026
Аэрофлот продолжает работу по стабилизации расписания в Шереметьево
Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания после снятия ограничений на прилет самолетов в "Шереметьево", сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 10.01.2026
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания после снятия ограничений на прилет самолетов в "Шереметьево", сообщили в авиакомпании.
"Аэрофлот
продолжает работу по стабилизации расписания после возобновления приема рейсов в "Шереметьево
" 10 января. В аэропорту "Шереметьево" службы авиакомпании работают в усиленном режиме", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.
Согласно сообщению, нерегулируемых скоплений пассажиров у касс и окон оперативного обслуживания на момент 15.00 мск не наблюдается, поддерживается информирование пассажиров с помощью громкой связи аэропорта и представителями авиакомпании в различных локациях аэровокзала. Также организована собственная раздача бесплатной бутилированной воды и сэндвичей для пассажиров.
Также осуществляется доставка багажа пассажирам на адреса, указанные в оформленных заявках на сайте авиакомпании.