Аэрофлот продолжает работу по стабилизации расписания в Шереметьево - РИА Новости, 10.01.2026
15:44 10.01.2026
Аэрофлот продолжает работу по стабилизации расписания в Шереметьево
Аэрофлот продолжает работу по стабилизации расписания в Шереметьево - РИА Новости, 10.01.2026
Аэрофлот продолжает работу по стабилизации расписания в Шереметьево
Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания после снятия ограничений на прилет самолетов в "Шереметьево", сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 10.01.2026
шереметьево (аэропорт), аэрофлот, новый год, происшествия
Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Новый год, Происшествия
Аэрофлот продолжает работу по стабилизации расписания в Шереметьево

"Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания рейсов в Шереметьево

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет Saudia Airlines (Саудовская Аравия) в аэропорту Шереметьево
Самолет Saudia Airlines (Саудовская Аравия) в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет Saudia Airlines (Саудовская Аравия) в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания после снятия ограничений на прилет самолетов в "Шереметьево", сообщили в авиакомпании.
"Аэрофлот продолжает работу по стабилизации расписания после возобновления приема рейсов в "Шереметьево" 10 января. В аэропорту "Шереметьево" службы авиакомпании работают в усиленном режиме", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.
Согласно сообщению, нерегулируемых скоплений пассажиров у касс и окон оперативного обслуживания на момент 15.00 мск не наблюдается, поддерживается информирование пассажиров с помощью громкой связи аэропорта и представителями авиакомпании в различных локациях аэровокзала. Также организована собственная раздача бесплатной бутилированной воды и сэндвичей для пассажиров.
Также осуществляется доставка багажа пассажирам на адреса, указанные в оформленных заявках на сайте авиакомпании.
Шереметьево (аэропорт)АэрофлотНовый годПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
