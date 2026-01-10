Аэрофлот продолжает работу по стабилизации расписания в Шереметьево

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания после снятия ограничений на прилет самолетов в "Шереметьево", сообщили в авиакомпании.

Согласно сообщению, нерегулируемых скоплений пассажиров у касс и окон оперативного обслуживания на момент 15.00 мск не наблюдается, поддерживается информирование пассажиров с помощью громкой связи аэропорта и представителями авиакомпании в различных локациях аэровокзала. Также организована собственная раздача бесплатной бутилированной воды и сэндвичей для пассажиров.