Аэропорты московского авиаузла обслужили 153 рейса за два часа
Аэропорты московского авиаузла обслужили 153 рейса за два часа
Аэропорты московского авиаузла обслужили 153 рейса, из них на "Шереметьево" приходится 89 рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации. РИА Новости, 10.01.2026
Аэропорты московского авиаузла с 12:00 до 14:00 мск обслужили 153 рейса