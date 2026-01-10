Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты московского авиаузла обслужили 153 рейса за два часа - РИА Новости, 10.01.2026
15:23 10.01.2026
Аэропорты московского авиаузла обслужили 153 рейса за два часа
Аэропорты московского авиаузла обслужили 153 рейса за два часа
2026
Аэропорты московского авиаузла обслужили 153 рейса за два часа

Аэропорты московского авиаузла с 12:00 до 14:00 мск обслужили 153 рейса

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Аэропорты московского авиаузла обслужили 153 рейса, из них на "Шереметьево" приходится 89 рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Все аэропорты столичного региона – "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" продолжают принимать и отправлять рейсы. За последние два часа, с 12.00 до 14.00 мск: указанные воздушные гавани обслужили 153 рейса. Из них Шереметьево обслужил 89: 27 рейсов – на прилет, 62 – на вылет", - говорится в сообщении.
Ранее аэропорт "Шереметьево" заявил о снятии ограничений на прилет воздушных судов, действовавших с 5.00 мск 10 января.
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения о застрявшем в сугробе самолете
Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Новый годПроисшествия
 
 
