Пассажиры двух летевших в Москву рейсов остаются в нижегородском аэропорту
15:17 10.01.2026
Пассажиры двух летевших в Москву рейсов остаются в нижегородском аэропорту
2026-01-10T15:17:00+03:00
2026-01-10T15:17:00+03:00
происшествия
нижний новгород
москва
ереван
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
новый год
нижний новгород
москва
ереван
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Пассажиры двух летевших в Москву рейсов остаются в нижегородском аэропорту

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова
Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова
Фото : пресс-служба аэропорта Нижнего Новгорода
Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Пассажиры двух из пяти рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за непогоды в столице, остаются в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что московский аэропорт "Шереметьево" был временно закрыт на приём и вылет воздушных судов из-за тяжёлых погодных условий. Запасной аэропорт в Нижнем Новгороде принял пять московских рейсов, в том числе четыре международных - из Стамбула, Еревана и 2 из Хургады.
"В настоящее время в Нижнем Новгороде остаются пассажиры двух рейсов, принятых на запасной аэродром в связи с тяжёлыми метеоусловиями в "Шереметьево". Пассажирам, следовавшим рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU-1869 из Еревана предоставлена гостиница. Тридцать пять пассажиров рейса SU-421 из Хургады отправились в Москву организованным трансфером на автобусе, остальные уехали из Нижнего Новгорода самостоятельно наземным транспортом", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что пассажиры рейса SU-6376 из Ижевска, чей рейс задержан до 18.00, ожидают вылета в терминале нижегородского аэропорта. "С ними работают представители авиакомпании, представлено питание", - подчеркивается в сообщении.
Вход в здание аэропорта Геленджика
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения
10 января, 14:04
