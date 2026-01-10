https://ria.ru/20260110/rzhd-2067122213.html
Минпромторг может выделить РЖД дополнительные средства на закупку техники
Минпромторг может выделить РЖД дополнительные средства на закупку техники
2026-01-10T14:43:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
ржд
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает возможность дополнительно выделить холдингу "Российские железные дороги" (РЖД) средства на закупку локомотивов и электропоездов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Что касается подвижного состава – напомню, в 2025 году мы дополнительно выделили 15 миллиардов рублей, чтобы обеспечить минимально необходимый объём закупки локомотивов и электропоездов со стороны РЖД
. Прорабатываем аналогичный сценарий и на последующие годы, исходя из перспективных потребностей", - сказал министр.
В 2025 году РЖД было выделено 15 миллиардов рублей из резервов Минпромторга РФ
на закупку локомотивов и пассажирского подвижного состава.
В конце декабря 2025 года совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей.
