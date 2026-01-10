Минпромторг может выделить РЖД дополнительные средства на закупку техники

В конце декабря 2025 года совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей.