14:43 10.01.2026
Минпромторг может выделить РЖД дополнительные средства на закупку техники
Минпромторг может выделить РЖД дополнительные средства на закупку техники
экономика, россия, антон алиханов, ржд, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, РЖД, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает возможность дополнительно выделить холдингу "Российские железные дороги" (РЖД) средства на закупку локомотивов и электропоездов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Что касается подвижного состава – напомню, в 2025 году мы дополнительно выделили 15 миллиардов рублей, чтобы обеспечить минимально необходимый объём закупки локомотивов и электропоездов со стороны РЖД. Прорабатываем аналогичный сценарий и на последующие годы, исходя из перспективных потребностей", - сказал министр.
В 2025 году РЖД было выделено 15 миллиардов рублей из резервов Минпромторга РФ на закупку локомотивов и пассажирского подвижного состава.
В конце декабря 2025 года совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановРЖДМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
