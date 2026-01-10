https://ria.ru/20260110/rumynija-2067158616.html
В Румынии загорелся автобус с 47 пассажирами
КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости.
Автобус, в котором находились 47 человек, загорелся в субботу на шоссе в уезде Муреш в центральной Румынии, водитель и пассажиры успели вовремя покинуть салон, пострадавших нет, сообщает
генинспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД страны.
«
"Пожар произошёл в районе населённого пункта Шоромикля на участке национальной автодороги, когда автобус, в котором находились 47 человек, внезапно загорелся во время движения. Пожарные из подразделения Сигишоара направили к месту происшествия два расчета и одну машину скорой помощи службы мобильной реанимации и экстренной помощи (SMURD)", - сообщили в ведомстве.
Огонь полностью уничтожил транспортное средство, движение по дороге на обоих направлениях было временно заблокировано, пока шли работы по тушению пожара и эвакуации людей.
Пассажиров рейса, среди которых были трудовые мигранты, следовавшие на работу за границу, временно разместили в здании местной школы.
Правоохранительные органы и специалисты по пожарной безопасности начали проверку для установления причины возгорания, среди основных версий – техническая неисправность транспортного средства.