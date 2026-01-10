Рейтинг@Mail.ru
В Румынии загорелся автобус с 47 пассажирами - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 10.01.2026 (обновлено: 23:18 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/rumynija-2067158616.html
В Румынии загорелся автобус с 47 пассажирами
В Румынии загорелся автобус с 47 пассажирами - РИА Новости, 10.01.2026
В Румынии загорелся автобус с 47 пассажирами
Автобус, в котором находились 47 человек, загорелся в субботу на шоссе в уезде Муреш в центральной Румынии, водитель и пассажиры успели вовремя покинуть салон,... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T19:38:00+03:00
2026-01-10T23:18:00+03:00
в мире
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049654194_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a2e6eaede2c6343b66acc062b09222d5.jpg
https://ria.ru/20250329/avtobus-2008160038.html
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049654194_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_24d1a96958e302204ece801710b454bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния
В мире, Румыния
В Румынии загорелся автобус с 47 пассажирами

В Румынии во время движения загорелся автобус с 47 пассажирами, людей спасли

© AP Photo / Costin DIncaРумынские пожарные
Румынские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Costin DInca
Румынские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Автобус, в котором находились 47 человек, загорелся в субботу на шоссе в уезде Муреш в центральной Румынии, водитель и пассажиры успели вовремя покинуть салон, пострадавших нет, сообщает генинспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД страны.
«
"Пожар произошёл в районе населённого пункта Шоромикля на участке национальной автодороги, когда автобус, в котором находились 47 человек, внезапно загорелся во время движения. Пожарные из подразделения Сигишоара направили к месту происшествия два расчета и одну машину скорой помощи службы мобильной реанимации и экстренной помощи (SMURD)", - сообщили в ведомстве.
Огонь полностью уничтожил транспортное средство, движение по дороге на обоих направлениях было временно заблокировано, пока шли работы по тушению пожара и эвакуации людей.
Пассажиров рейса, среди которых были трудовые мигранты, следовавшие на работу за границу, временно разместили в здании местной школы.
Правоохранительные органы и специалисты по пожарной безопасности начали проверку для установления причины возгорания, среди основных версий – техническая неисправность транспортного средства.
Рейсовый автобус сгорел в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами
29 марта 2025, 18:07
 
В миреРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала