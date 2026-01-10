СМИ: Рубио проведет встречу с главой МИД Дании по Гренландии 14 января

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио 14 января проведёт встречу с главой МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном для обсуждения ситуации вокруг Гренландии на фоне интереса администрации президента Дональда Трампа к получению контроля над автономной датской территорией, сообщил журналист французского телеканала France24.
"Как ожидается, Марко Рубио встретится с министром иностранных дел Дании в следующую среду в Госдепартаменте США", - написал журналист в пятницу в соцсети X.
Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало в четверг, что советники Трампа провели в Белом доме встречу с представителями Дании и Гренландии на фоне заявлений американского лидера о возможном установлении контроля над автономной территорией королевства.
Также в четверг посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен сообщил в соцсети X, что вместе с главой представительства Гренландии в Вашингтоне Якобом Ибосетсеном провёл встречу с конгрессменом Джейсоном Кроу, посвящённую вопросам безопасности в Арктике. В ходе переговоров представители королевства подтвердили верность Дании союзу с НАТО.
В среду Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.
В декабре 2025 года американский лидер объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.