СМИ: Рубио проведет встречу с главой МИД Дании по Гренландии 14 января

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио 14 января проведёт встречу с главой МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном для обсуждения ситуации вокруг Гренландии на фоне интереса администрации президента Дональда Трампа к получению контроля над автономной датской территорией, сообщил журналист французского телеканала France24.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.