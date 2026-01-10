В Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планы Парижа отправить военный контингент на Украину, настоятельно призвал французского лидера Эммануэля Макрона скооперироваться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ради восстановления диалога с Россией.
"Присутствие западных войск на Украине является одной из главных причин конфликта с Россией. Ни при каких обстоятельствах Россия не потерпит размещения войск НАТО. Мой искренний совет Макрону — объединить усилия с Мелони, чтобы преодолеть многолетнюю политическую несостоятельность ЕС, восстановить диалог с Россией и избежать роста напряженности", — написал он в соцсети X.
Политик также добавил, что для урегулирования на Украине "необходимо европейское лидерство, работающее в направлении деэскалации".
В пятницу премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать говорить с Россией по теме Украины, и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В МИД России неоднократно отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.