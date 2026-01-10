Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/rossiya-2067174149.html
В Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России
В Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России - РИА Новости, 10.01.2026
В Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планы Парижа отправить военный контингент на Украину, настоятельно призвал французского лидера... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T22:51:00+03:00
2026-01-10T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
париж
эммануэль макрон
джорджа мелони
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999990947_471:178:2577:1362_1920x0_80_0_0_1ba81628fdd1571c4a53480086a297d9.jpg
https://ria.ru/20260110/makron-2067161541.html
https://ria.ru/20260110/politik-2067085775.html
россия
украина
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999990947_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_180a32735cb20356010992ff8e83e6f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, париж, эммануэль макрон, джорджа мелони, дональд трамп, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Париж, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
В Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России

Мема призвал Макрона объединиться с Мелони для восстановления диалога с Россией

© AP Photo / Aurelien MorissardПремьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планы Парижа отправить военный контингент на Украину, настоятельно призвал французского лидера Эммануэля Макрона скооперироваться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ради восстановления диалога с Россией.
"Присутствие западных войск на Украине является одной из главных причин конфликта с Россией. Ни при каких обстоятельствах Россия не потерпит размещения войск НАТО. Мой искренний совет Макрону — объединить усилия с Мелони, чтобы преодолеть многолетнюю политическую несостоятельность ЕС, восстановить диалог с Россией и избежать роста напряженности", — написал он в соцсети X.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Москва предупреждала". Во Франции заявили о бессилии Макрона
Вчера, 19:58
Политик также добавил, что для урегулирования на Украине "необходимо европейское лидерство, работающее в направлении деэскалации".
В пятницу премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать говорить с Россией по теме Украины, и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.
Ранее СМИ сообщили, что Париж готов предоставить Киеву от шести до восьми тысяч солдат в случае установления режима прекращения огня.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В МИД России неоднократно отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Финляндии поддержали призыв Мелони начать диалог с Россией
Вчера, 08:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаПарижЭммануэль МакронДжорджа МелониДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала