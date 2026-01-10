Рейтинг@Mail.ru
Более 16,5 тысячи жителей поучаствовали в тульском "Снежном субботнике" - РИА Новости, 10.01.2026
Тульская область
Тульская область
 
19:32 10.01.2026
Более 16,5 тысячи жителей поучаствовали в тульском "Снежном субботнике"
Более 16,5 тысячи жителей поучаствовали в тульском "Снежном субботнике" - РИА Новости, 10.01.2026
Более 16,5 тысячи жителей поучаствовали в тульском "Снежном субботнике"
Более 16,5 тысячи жителей поучаствовали в "Снежном субботнике", который прошел в субботу по всей территории Тульской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2026
тульская область, тула, щекинский район
Тульская область, Тульская область, Тула, Щекинский район
Более 16,5 тысячи жителей поучаствовали в тульском "Снежном субботнике"

Свыше 16,5 тысячи жителей Тульской области поучаствовали в "Снежном субботнике"

© Тульская область/Telegram"Снежный субботник" в Тульской области
Снежный субботник в Тульской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Тульская область/Telegram
"Снежный субботник" в Тульской области
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 16,5 тысячи жителей поучаствовали в "Снежном субботнике", который прошел в субботу по всей территории Тульской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие состоялось по инициативе губернатора Дмитрия Миляева. Глава региона призвал жителей Тульской области присоединиться к субботнику и расчистить улицы, подходы и подъезды к больницам, школам, детским садам, спортивным, а также другим социально значимым объектам от снега.
Старт субботнику был дан 9 января. Министерство развития предпринимательства и торговли совместно с сотрудниками магазинов вышли на субботник. На следующий день мероприятие поддержала вся область.
В субботнике приняли участие члены регионального правительства, представители администраций, сотрудники предприятий, государственных и муниципальных учреждений, строительных компаний, работники магазинов, волонтеры и неравнодушные жители. В общей сложности – более 16,5 тысячи человек.
Так, сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, подведомственных учреждений и подрядных организаций провели уборку вокруг автовокзалов и социально значимых объектов.
Представители министерства по региональной безопасности совместно с управлением противопожарной службы Тульской области расчистили территорию перед автовокзалом в Туле. Также по всему региону организована расчистка 87 социально-значимых объектов и подъездных дорог. Всего было задействовано 145 человек и 19 единиц техники.
Сотрудники министерства экономического развития очистили территорию возле памятника зенитчикам 732-го зенитно-артиллерийского полка на проспекте Ленина в Туле.
Представители министерства строительства, имущественных и земельных отношений, подведомственных учреждений убирали снег на своих территориях и городских пространствах – на улице Жаворонкова и у входа в Центральный парк. Общими усилиями было собрано более 1 тонны снега.
К "Снежному субботнику" присоединились сотрудники учреждений здравоохранения региона. Они провели уборку подходов к больницам, поликлиникам и ФАПам.
Активисты "Движения Первых" расчистили территорию вокруг Тульского областного центра молодежи.
Команда "Народного фронта" совместно с "Молодежкой" и представителями народных полков привели в порядок площадь около ДК в селе Огаревка Щекинского района.
Уборка снега ведется во всех муниципальных образованиях региона. Неравнодушные жители расчищают улицы, подходы и подъезды к социально значимым объектам. В Туле и Новомосковске к субботнику присоединились свыше 2 тысяч человек, в Алексине, Киреевске и Щекине – более тысячи. Свыше 500 участников – в Богородицке, Веневе, Дубне, Узловой и Ясногорске.
"Спасибо каждому жителю, каждому сотруднику подразделений правительства, местных администраций, государственных учреждений, общественникам, волонтерам из народных полков, представителям казачества и национальных диаспор, тульскому "Народному фронту" - всем, кто вышел на помощь коммунальным службам! Благодаря вам убраны подходы, подъезды к образовательным и медицинским и социальным учреждениям, объекты инфраструктуры и общественные пространства. Вместе делаем жизнь лучше!" - отметил Миляев.
 
Тульская областьТульская областьТулаЩекинский район
 
 
