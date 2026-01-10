Более 16,5 тысячи жителей поучаствовали в тульском "Снежном субботнике"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 16,5 тысячи жителей поучаствовали в "Снежном субботнике", который прошел в субботу по всей территории Тульской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие состоялось по инициативе губернатора Дмитрия Миляева. Глава региона призвал жителей Тульской области присоединиться к субботнику и расчистить улицы, подходы и подъезды к больницам, школам, детским садам, спортивным, а также другим социально значимым объектам от снега.

Старт субботнику был дан 9 января. Министерство развития предпринимательства и торговли совместно с сотрудниками магазинов вышли на субботник. На следующий день мероприятие поддержала вся область.

В субботнике приняли участие члены регионального правительства, представители администраций, сотрудники предприятий, государственных и муниципальных учреждений, строительных компаний, работники магазинов, волонтеры и неравнодушные жители. В общей сложности – более 16,5 тысячи человек.

Так, сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, подведомственных учреждений и подрядных организаций провели уборку вокруг автовокзалов и социально значимых объектов.

Представители министерства по региональной безопасности совместно с управлением противопожарной службы Тульской области расчистили территорию перед автовокзалом в Туле . Также по всему региону организована расчистка 87 социально-значимых объектов и подъездных дорог. Всего было задействовано 145 человек и 19 единиц техники.

Сотрудники министерства экономического развития очистили территорию возле памятника зенитчикам 732-го зенитно-артиллерийского полка на проспекте Ленина в Туле.

Представители министерства строительства, имущественных и земельных отношений, подведомственных учреждений убирали снег на своих территориях и городских пространствах – на улице Жаворонкова и у входа в Центральный парк. Общими усилиями было собрано более 1 тонны снега.

К "Снежному субботнику" присоединились сотрудники учреждений здравоохранения региона. Они провели уборку подходов к больницам, поликлиникам и ФАПам.

Активисты "Движения Первых" расчистили территорию вокруг Тульского областного центра молодежи.

Команда "Народного фронта" совместно с "Молодежкой" и представителями народных полков привели в порядок площадь около ДК в селе Огаревка Щекинского района

Киреевске и Узловой и Ясногорске. Уборка снега ведется во всех муниципальных образованиях региона. Неравнодушные жители расчищают улицы, подходы и подъезды к социально значимым объектам. В Туле и Новомосковске к субботнику присоединились свыше 2 тысяч человек, в Алексине Щекине – более тысячи. Свыше 500 участников – в Богородицке , Веневе, Дубне