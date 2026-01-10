Российско-сербский гумцентр предоставил электрогенераторы жителям Сербии

Глава правительства Сербии Джуро Мацут в связи с непогодой, вызванной снегопадом, в субботу поручил усилить работу сектора по ЧС МВД и задействовать жандармерию для помощи населению. Ранее сотрудники сектора по ЧС провели 68 выездов из-за снегопада, в которых участвовали 167 пожарных-спасателей с 73 автомобилями, 19 насосами и тремя лодками. Они убирали упавшие деревья, участвовали в тушении пожара, откачке воды, помогали бригадам скорой помощи и эвакуировали 30 человек.