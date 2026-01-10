Российско-сербский гумцентр предоставил электрогенераторы жителям Сербии

БЕЛГРАД, 10 янв – РИА Новости. Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) в городе Ниш предоставил шесть электрогенераторов для помощи населению на востоке Сербии, пострадавшему из-за снегопадов и непогоды, сообщила пресс-служба гумцентра.
Республиканское управление гидрометеорологии объявило в субботу, что ожидается увеличение снежного покрова на юге, юго-западе и юго-востоке Сербии на 10-15 сантиметров, в горных районах еще больше. При этом уровень воды в реке Ибар на юго-западе выше нормальной границы защиты от наводнений.
"В ответ на обращение муниципального штаба по ЧС города Майданпек, связанное с ледяным дождём и последующим отключением электричества и отопления, РСГЦ предоставил во временное пользование один генератор мощностью 120 киловатт и три генератора по 35 киловатт, что дало возможность обеспечить электричеством пострадавшее население. Девятого января в Майданпек прибыли ещё два генератора мощностью 120 киловатт. Они будут подключены к сети в двух сёлах — Влаоле и Лесково", - говорится в сообщении гумцентра в Telegram.
Глава правительства Сербии Джуро Мацут в связи с непогодой, вызванной снегопадом, в субботу поручил усилить работу сектора по ЧС МВД и задействовать жандармерию для помощи населению. Ранее сотрудники сектора по ЧС провели 68 выездов из-за снегопада, в которых участвовали 167 пожарных-спасателей с 73 автомобилями, 19 насосами и тремя лодками. Они убирали упавшие деревья, участвовали в тушении пожара, откачке воды, помогали бригадам скорой помощи и эвакуировали 30 человек.
В восьми муниципалитетах Сербии была объявлена чрезвычайная ситуация: в городах Лозница, Валево, Осечина, Мали-Зворник, Крупань, Владимирци, Майданпек и части муниципалитета Приеполье. В некоторых населенных пунктах этих районов нарушено электроснабжение.
Энергетики устраняют повреждения на линиях электропередач, подстанциях и сетях низкого напряжения. Непогода привела и к проблемам с водоснабжением Борского административного округа, части города Бор и в пяти селах, указала пресс-служба кабмина.
Отмечается, что на автотрассах первого и второго уровня дорожное покрытие влажное, мокрый снег до пяти сантиметров высотой лежит на дорогах в ряде муниципалитетов.