Дорожные службы Карелии усилили режим работы

"Дорожные службы в Карелии работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно реагировать на любые изменения погоды и обеспечивать безопасность дорожного движения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на дорогах Карелии работает более 230 единиц снегоуборочной техники, которая полностью оборудована системой спутниковой навигации ГЛОНАСС для возможности мониторинга работы на объектах в режиме реального времени.