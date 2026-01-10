Рейтинг@Mail.ru
Дорожные службы Карелии усилили режим работы
15:28 10.01.2026
Дорожные службы Карелии усилили режим работы
республика карелия, новый год, происшествия
Дорожные службы Карелии усилили режим работы

© РИА Новости / Александр АлпаткинСнегоуборочная техника в день сильного снегопада.
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Снегоуборочная техника в день сильного снегопада.. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Дорожные службы Карелии усилили режим работы на региональных трассах на фоне ожидаемого сильного снегопада, сообщила пресс-служба правительства республики.
Как отмечается, в субботу циклон придет в южные районы Карелии. По предварительному прогнозу, наиболее интенсивный снегопад с метелью ожидается на выходных.
"Дорожные службы в Карелии работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно реагировать на любые изменения погоды и обеспечивать безопасность дорожного движения", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время на дорогах Карелии работает более 230 единиц снегоуборочной техники, которая полностью оборудована системой спутниковой навигации ГЛОНАСС для возможности мониторинга работы на объектах в режиме реального времени.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Новгородской области более трех тысяч человек остались без электричества
Республика КарелияНовый годПроисшествия
 
 
