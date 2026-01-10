В Новгородской области более трех тысяч человек остались без электричества

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Электричества из-за непогоды нет у более 3 тысяч жителей Новгородской области, в аварийно-восстановительных работах задействованы 78 бригад энергетиков, сообщает губернатор региона Александр Дронов.

Дронов уточнил, что в субботу на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций он заслушал коллег из правительства, представителей оперативных служб и глав муниципалитетов, которые работают в усиленном режиме все праздничные дни.

"Погодные условия в регионе ухудшаются. Без электроэнергии на 12.00 10 января остаются 3194 человека в 18 округах области. Сейчас работают 78 бригад энергетиков - 282 человека и 88 единиц техники. К вечеру к ним присоединятся еще четыре дополнительные (бригады - ред.)", - написал Дронов в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что все силы и средства служб мобилизованы. В округах продолжают работу мобильные бригады, которые оказывают адресную помощь жителям. В обесточенные населенные пункты доставляются генераторы и топливо.