Рейтинг@Mail.ru
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/rossijane-2067094163.html
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 10.01.2026
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, насчитывается почти тысяча жалоб, следует из данных детектора сбоев у популярных интернет-ресурсов Detector404. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T10:49:00+03:00
2026-01-10T10:49:00+03:00
общество
магаданская область
республика хакасия
тульская область
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg
https://ria.ru/20260106/durov-2066665905.html
магаданская область
республика хакасия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9e8ae788914e756b766cf2bb62db1bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, магаданская область, республика хакасия, тульская область, telegram
Общество, Магаданская область, Республика Хакасия, Тульская область, Telegram
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram

Россияне сообщили о сбое в работе Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, насчитывается почти тысяча жалоб, следует из данных детектора сбоев у популярных интернет-ресурсов Detector404.
Так, больше всего жалоб поступает от жителей Магаданской области. Также в топ-5 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Хакасия, Тульская область и Республика Алтай.
При этом более половины россиян, у которых возникли трудности в работе мессенджера, являются пользователями Android, треть - iOS.
В основном пользователи сообщают о сбое в работе мобильного приложения. Также у многих не работают оповещения и сайт.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Дуров заявил об отсутствии у Telegram российских инвесторов
6 января, 22:01
 
ОбществоМагаданская областьРеспублика ХакасияТульская областьTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала