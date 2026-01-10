https://ria.ru/20260110/rossijane-2067094163.html
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, насчитывается почти тысяча жалоб, следует из данных детектора сбоев у популярных интернет-ресурсов Detector404. РИА Новости, 10.01.2026
общество
магаданская область
республика хакасия
тульская область
telegram
