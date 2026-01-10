Рейтинг@Mail.ru
Росстандарт назвал сроки появления первых ГОСТов на роботов-доставщиков - РИА Новости, 10.01.2026
16:15 10.01.2026
Росстандарт назвал сроки появления первых ГОСТов на роботов-доставщиков
Первые ГОСТы на роботов-доставщиков, которые известны как роверы, должны появиться в России уже в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 10.01.2026
технологии, россия, москва, антон шалаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), яндекс
Технологии, Россия, Москва, Антон Шалаев, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Яндекс
© РИА Новости / Юрий Кочетков
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Робот-доставщик. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Первые ГОСТы на роботов-доставщиков, которые известны как роверы, должны появиться в России уже в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Эта работа уже начата, и в 2026 году у нас должны появиться требования пока не по интегрированию роверов в уличное движение, а именно по классификации и общим требованиям безопасности", - ответил Шалаев на вопрос о том, когда появятся первые ГОСТы на роверы.
Роверы разработаны компанией "Яндекс" в 2019 году. Они доставляют заказы из сервисов "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка". Роверы после получения заказа самостоятельно составляют маршруты. Роботодоставщики давно приглянулись россиянам. Так, в Москве люди часто помогают выбраться им из снежных ловушек или пытаются погладить, как питомцев.
Президент Российской академии наук Геннадий Красников во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Глава РАН назвал сроки появления киборгов
15 сентября 2025, 03:44
 
ТехнологииРоссияМоскваАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Яндекс
 
 
