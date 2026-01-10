В МЭР рассказали о европейских туристах, посещающих Россию

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Европейские туристы продолжают приезжать в Россию в индивидуальном порядке, препятствий для их поездок со стороны РФ нет, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

"Мы открыты и рады, если люди сюда приезжают, им тут нравится, не важно, из какой страны, турист для нас из любой стороны - он важен. Мы всем рады", - добавил он.