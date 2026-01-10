Рейтинг@Mail.ru
В МЭР рассказали о европейских туристах, посещающих Россию
11:44 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/rossija-2067099681.html
В МЭР рассказали о европейских туристах, посещающих Россию
В МЭР рассказали о европейских туристах, посещающих Россию - РИА Новости, 10.01.2026
В МЭР рассказали о европейских туристах, посещающих Россию
Европейские туристы продолжают приезжать в Россию в индивидуальном порядке, препятствий для их поездок со стороны РФ нет, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T11:44:00+03:00
2026-01-10T11:44:00+03:00
россия
никита кондратьев
дмитрий чернышенко
евросоюз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_aabd178ae80a366ceafeaa83d93f7887.jpg
https://ria.ru/20260105/likhoradka-2066427184.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_65:0:2288:1667_1920x0_80_0_0_73c9a8ed60d9de0edeea9b84f149aa1f.jpg
1920
1920
true
россия, никита кондратьев, дмитрий чернышенко, евросоюз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Никита Кондратьев, Дмитрий Чернышенко, Евросоюз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В МЭР рассказали о европейских туристах, посещающих Россию

Кондратьев: европейские туристы продолжают приезжать в Россию

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Европейские туристы продолжают приезжать в Россию в индивидуальном порядке, препятствий для их поездок со стороны РФ нет, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.
"Мы знаем, что европейские страны по факту запретили официальные туры в Россию. Но индивидуальный турист едет, просто он менее заметен. И мы никаких дополнительных барьеров не создаем, в отличие от европейских стран. Пожалуйста, электронные визы работают также для всех европейских стран", - сказал Кондратьев.
ЕС в октябре 2025 года принял 19-й пакет санкций против России. Согласно документу, европейским компаниям запрещается оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России. Комментируя это решение, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что сегодня поток туристов из стран ЕС в Россию не превышает 5,5% от общего числа иностранных туристов.
По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2025 года в Россию приехали около 165 тысяч граждан из стран ЕС.
"Мы открыты и рады, если люди сюда приезжают, им тут нравится, не важно, из какой страны, турист для нас из любой стороны - он важен. Мы всем рады", - добавил он.
Россия Никита Кондратьев Дмитрий Чернышенко Евросоюз Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России) Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
