В МЭР рассказали о европейских туристах, посещающих Россию

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Европейские туристы продолжают приезжать в Россию в индивидуальном порядке, препятствий для их поездок со стороны РФ нет, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.
"Мы знаем, что европейские страны по факту запретили официальные туры в Россию. Но индивидуальный турист едет, просто он менее заметен. И мы никаких дополнительных барьеров не создаем, в отличие от европейских стран. Пожалуйста, электронные визы работают также для всех европейских стран", - сказал Кондратьев.
ЕС в октябре 2025 года принял 19-й пакет санкций против России. Согласно документу, европейским компаниям запрещается оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России. Комментируя это решение, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что сегодня поток туристов из стран ЕС в Россию не превышает 5,5% от общего числа иностранных туристов.
По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2025 года в Россию приехали около 165 тысяч граждан из стран ЕС.
"Мы открыты и рады, если люди сюда приезжают, им тут нравится, не важно, из какой страны, турист для нас из любой стороны - он важен. Мы всем рады", - добавил он.