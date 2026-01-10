Россия нарастила поставки фанеры в США до максимума

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия в январе-октябре 2025 года поставила в США фанеры на максимальную с 2023 года сумму, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за десять месяцев поставки российской фанеры на американский рынок выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 61,1 миллиона долларов. Это максимальная сумма с 2023 года, когда компании из Вашингтона закупили в январе-октябре фанеру из Москвы на 64,3 миллиона долларов.
Также спросом у американцев пользуются и другие древесные материалы и изделия из России. Например, закупки деревянных окон, рам и дверей достигли в январе-октябре 2025 года 1,28 миллиона долларов против 1,278 миллиона за аналогичный период годом ранее.
В результате Россия расположилась на 25-м месте среди крупнейших поставщиков древесины и изделий из нее, а также древесного угля в США.
