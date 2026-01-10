Рейтинг@Mail.ru
Катар помог получить доказательства того, что Мадуро жив, заявила Родригес - РИА Новости, 10.01.2026
03:37 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/rodriges-2067071207.html
Катар помог получить доказательства того, что Мадуро жив, заявила Родригес
Катар помог получить доказательства того, что Мадуро жив, заявила Родригес - РИА Новости, 10.01.2026
Катар помог получить доказательства того, что Мадуро жив, заявила Родригес
Власти Катара помогли получить первые доказательства того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга, похищенные во время атаки США, живы, сообщила... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T03:37:00+03:00
2026-01-10T03:37:00+03:00
в мире
венесуэла
катар
сша
оон
николас мадуро
удары сша по венесуэле
https://ria.ru/20260109/maduro-2067050168.html
https://ria.ru/20260109/medvedev-2066982508.html
венесуэла
катар
сша
В мире, Венесуэла, Катар, США, ООН, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Катар помог получить доказательства того, что Мадуро жив, заявила Родригес

Родригес: Катар помог получить первые доказательства того, что Мадуро жив

Николас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
КАРАКАС, 10 янв - РИА Новости. Власти Катара помогли получить первые доказательства того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга, похищенные во время атаки США, живы, сообщила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес.
"Я хочу подчеркнуть и выразить свою благодарность эмиру Катара, который в самые темные часы раннего утра, когда Венесуэла подвергалась нападению, помог – он сам, его правительство и его премьер-министр – получить первые доказательства того, что президент и первая леди живы. Я хочу поблагодарить его от имени правительства и народа Венесуэлы", - отметила Родригес.
Она добавила, что хочет поблагодарить эмира Катара за усилия в содействии налаживанию канала связи и диалога между правительством Соединенных Штатов и правительством Венесуэлы.
"И я знаю, что он помогает по рабочей повестке, которая будет выгодна обеим сторонам в рамках уважения международного права и уважения нашего суверенитета и независимости", - добавила Родригес.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала