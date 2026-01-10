Катар помог получить доказательства того, что Мадуро жив, заявила Родригес

КАРАКАС, 10 янв - РИА Новости. Власти Катара помогли получить первые доказательства того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга, похищенные во время атаки США, живы, сообщила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес.

"Я хочу подчеркнуть и выразить свою благодарность эмиру Катара , который в самые темные часы раннего утра, когда Венесуэла подвергалась нападению, помог – он сам, его правительство и его премьер-министр – получить первые доказательства того, что президент и первая леди живы. Я хочу поблагодарить его от имени правительства и народа Венесуэлы", - отметила Родригес.

Она добавила, что хочет поблагодарить эмира Катара за усилия в содействии налаживанию канала связи и диалога между правительством Соединенных Штатов и правительством Венесуэлы.

"И я знаю, что он помогает по рабочей повестке, которая будет выгодна обеим сторонам в рамках уважения международного права и уважения нашего суверенитета и независимости", - добавила Родригес.

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.