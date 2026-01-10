https://ria.ru/20260110/ria-2067105638.html
В Ростовской области объявили ракетную опасность
В Ростовской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 10.01.2026
безопасность
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
Новости
безопасность, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
