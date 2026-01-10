Рейтинг@Mail.ru
В тюменском аэропорту Рощино задерживаются два рейса в Москву
17:48 10.01.2026
В тюменском аэропорту Рощино задерживаются два рейса в Москву
Один рейс на вылет из Тюмени в Москву отменен и два задерживается из-за вводившихся утром в субботу ограничений в аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба
В тюменском аэропорту Рощино задерживаются два рейса в Москву

ТЮМЕНЬ, 10 янв – РИА Новости. Один рейс на вылет из Тюмени в Москву отменен и два задерживается из-за вводившихся утром в субботу ограничений в аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба аэропорта "Рощино".
"В аэропорту Тюмень ("Рощино") задерживаются рейсы в Москву ("Шереметьево"). Это связано с ограничениями на прилёт в аэропорту "Шереметьево", которые вводили из-за неблагоприятных погодных условий. На 18.30 по местному времени (16.30 мск) на вылет из нашей воздушной гавани задержаны два рейса, один рейс отменен", - говорится в сообщении.
Пассажирам оказываются услуги согласно общим правилам воздушных перевозок.
