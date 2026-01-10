https://ria.ru/20260110/reysy-2067144102.html
В тюменском аэропорту Рощино задерживаются два рейса в Москву
В тюменском аэропорту Рощино задерживаются два рейса в Москву
Один рейс на вылет из Тюмени в Москву отменен и два задерживается из-за вводившихся утром в субботу ограничений в аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T17:48:00+03:00
происшествия
тюмень
москва
шереметьево (аэропорт)
новый год
