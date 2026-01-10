"Уральские авиалинии" выполняют рейсы в Москву в штатном режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет рейсы в Москву в штатном режиме, однако могут быть небольшие отклонения от графика в связи с непогодой, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"Рейсы выполняются в штатном режиме в соответствии с расписанием, однако могут быть небольшие отклонения от графика, связанные с последствиями неблагоприятных метеоусловий. Отмен рейсов нет", - сказала собеседница агентства.