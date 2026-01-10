Рейтинг@Mail.ru
08:49 10.01.2026
"Уральские авиалинии" выполняют рейсы в Москву в штатном режиме
"Уральские авиалинии" выполняют рейсы в Москву в штатном режиме

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет рейсы в Москву в штатном режиме

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Самолет Airbus A321-231 авиакомпании "Уральские Авиалинии"
Самолет Airbus A321-231 авиакомпании Уральские Авиалинии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A321-231 авиакомпании "Уральские Авиалинии". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет рейсы в Москву в штатном режиме, однако могут быть небольшие отклонения от графика в связи с непогодой, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Рейсы выполняются в штатном режиме в соответствии с расписанием, однако могут быть небольшие отклонения от графика, связанные с последствиями неблагоприятных метеоусловий. Отмен рейсов нет", - сказала собеседница агентства.
В Москве прошел сильный снегопад, обновлен суточный рекорд по количеству выпавших в столице осадков. В субботу столичный аэропорт "Шереметьево" объявлял о закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями: ограничения продлятся до 10.00 мск, при этом рейсы на вылет выполняются в полном объеме.
Прохожие во время снегопада в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Москве призвали пешеходов быть осторожными из-за непогоды
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
