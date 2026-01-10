https://ria.ru/20260110/reys-2067085653.html
"Уральские авиалинии" выполняют рейсы в Москву в штатном режиме
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет рейсы в Москву в штатном режиме, однако могут быть небольшие отклонения от графика в связи с непогодой, сообщили... РИА Новости, 10.01.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет рейсы в Москву в штатном режиме, однако могут быть небольшие отклонения от графика в связи с непогодой, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Рейсы выполняются в штатном режиме в соответствии с расписанием, однако могут быть небольшие отклонения от графика, связанные с последствиями неблагоприятных метеоусловий. Отмен рейсов нет", - сказала собеседница агентства.
В Москве
прошел сильный снегопад, обновлен суточный рекорд по количеству выпавших в столице осадков. В субботу столичный аэропорт "Шереметьево
" объявлял о закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями: ограничения продлятся до 10.00 мск, при этом рейсы на вылет выполняются в полном объеме.