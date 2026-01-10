https://ria.ru/20260110/rejs-2067141423.html
В аэропорту Геленджика отменили два рейса
Два рейса на вылет и прилет отменены в аэропорту Краснодара, это все рейсы в расписании на субботу, следует из данных онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 10.01.2026
