Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Геленджика отменили два рейса - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/rejs-2067141423.html
В аэропорту Геленджика отменили два рейса
В аэропорту Геленджика отменили два рейса - РИА Новости, 10.01.2026
В аэропорту Геленджика отменили два рейса
Два рейса на вылет и прилет отменены в аэропорту Краснодара, это все рейсы в расписании на субботу, следует из данных онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T17:22:00+03:00
2026-01-10T17:22:00+03:00
москва
геленджик
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029247070_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86d96e9417146c4098ff1132555dc123.jpg
https://ria.ru/20260110/samolet-2067130120.html
москва
геленджик
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029247070_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fc72ee9656dd16c7e8c85cf9a2ba27f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, геленджик, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия
Москва, Геленджик, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
В аэропорту Геленджика отменили два рейса

В аэропорту Геленджика отменили два рейса на вылет и прилет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАэропорт Геленджик
Аэропорт Геленджик - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Аэропорт Геленджик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Два рейса на вылет и прилет отменены в аэропорту Краснодара, это все рейсы в расписании на субботу, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
Росавиация сообщала в субботу о введении в аэропорту Геленджика временных дополнительных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов, позднее они были сняты.
Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 17.10 мск в аэропорту Геленджика отменены два рейса "Аэрофлота" сообщением с Москвой ("Шереметьево"). Это рейс SU-1149 в Москву, и SU-1148 из Москвы.
Это все рейсы в расписании на 10 января, следует из данных табло.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения
Вчера, 15:37
 
МоскваГеленджикКраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала