В Севастополе морской транспорт не работает из-за шторма
Рейд в Севастополе закрыт, катера и паромы не работают из-за крайне неблагоприятных погодных условий, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 10.01.2026
севастополь
республика крым
РИА Новости
РИА Новости
Севастополь, Республика Крым, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Telegram
Рейд в Севастополе закрыт из-за непогоды, катера и паромы не работают