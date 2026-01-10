Рейтинг@Mail.ru
08:27 10.01.2026
В Севастополе морской транспорт не работает из-за шторма
В Севастополе морской транспорт не работает из-за шторма
севастополь, республика крым, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Севастополь, Республика Крым, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе морской транспорт не работает из-за шторма

Рейд в Севастополе закрыт из-за непогоды, катера и паромы не работают

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Рейд в Севастополе закрыт, катера и паромы не работают из-за крайне неблагоприятных погодных условий, сообщил департамент транспорта города.
МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение в связи неблагоприятными погодными условиями - сильным ветром и осадками - дождями, переходящими в мокрый снег. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о шторме на море и поднятии уровня рек.
"Из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт движение не осуществляет. Возобновление работы пока невозможно" , - говорится в сообщении дептранса в Telegram.
Организована и продолжается работа автобусов по компенсационному маршруту между центром города и северной стороной Севастополя.
СевастопольРеспублика КрымМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
