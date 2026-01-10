Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы, где зарплаты выросли сильнее всего за последние пять лет - РИА Новости, 10.01.2026
10:03 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/regiony-2067090832.html
Названы регионы, где зарплаты выросли сильнее всего за последние пять лет
Названы регионы, где зарплаты выросли сильнее всего за последние пять лет
Сильнее всего средние зарплаты в России за последние пять лет увеличились в Татарстане, Курганской области и Удмуртии, следует из расчетов РИА Новости по данным РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T10:03:00+03:00
2026-01-10T10:03:00+03:00
экономика
россия
курганская область
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111697/68/1116976898_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_030488d5357a1a0df3aee5608233b484.jpg
https://ria.ru/20250801/zarplata-2032755471.html
россия
курганская область
новгородская область
экономика, россия, курганская область, новгородская область
Экономика, Россия, Курганская область, Новгородская область
Названы регионы, где зарплаты выросли сильнее всего за последние пять лет

РИА Новости: зарплаты за пять лет сильнее всего выросли в Татарстане и Удмуртии

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры России
Денежные купюры России - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры России. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Сильнее всего средние зарплаты в России за последние пять лет увеличились в Татарстане, Курганской области и Удмуртии, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики.
В целом по России средние зарплаты увеличились на 100%, или в два раза, за последние пять лет и в октябре прошлого года составили 99,7 тысячи рублей.
При этом наиболее заметно средние трудовые доходы выросли в Татарстане - на 134%, в Курганской области – на 130%, а также в Удмуртии – на 128%.
В топ-5 еще вошли Нижегородская и Новгородская области, где зарплаты за пять лет прибавили 124%, а также Челябинская область с 123%.
Доходы работников подскочили на 122% в Забайкальском крае и на 120% в Ульяновской области. Кроме того, в десятку вошли Марий Эл с ростом на 119%, Новосибирская область с 117%, а также Владимирская, Тульская, Оренбургская области и Алтайский край, где зарплаты в среднем увеличились на 116%.
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Средняя зарплата в России приблизилась к ста тысячам рублей
1 августа 2025, 06:17
 
