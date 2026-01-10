Названы регионы, где зарплаты выросли сильнее всего за последние пять лет

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Сильнее всего средние зарплаты в России за последние пять лет увеличились в Татарстане, Курганской области и Удмуртии, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики.
В целом по России средние зарплаты увеличились на 100%, или в два раза, за последние пять лет и в октябре прошлого года составили 99,7 тысячи рублей.
При этом наиболее заметно средние трудовые доходы выросли в Татарстане - на 134%, в Курганской области – на 130%, а также в Удмуртии – на 128%.
В топ-5 еще вошли Нижегородская и Новгородская области, где зарплаты за пять лет прибавили 124%, а также Челябинская область с 123%.
Доходы работников подскочили на 122% в Забайкальском крае и на 120% в Ульяновской области. Кроме того, в десятку вошли Марий Эл с ростом на 119%, Новосибирская область с 117%, а также Владимирская, Тульская, Оренбургская области и Алтайский край, где зарплаты в среднем увеличились на 116%.
Средняя зарплата в России приблизилась к ста тысячам рублей
1 августа 2025, 06:17