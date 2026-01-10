https://ria.ru/20260110/pvo-2067178949.html
Российская ПВО за три часа сбила 33 украинских БПЛА
Российская ПВО за три часа сбила 33 украинских БПЛА - РИА Новости, 10.01.2026
Российская ПВО за три часа сбила 33 украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата ВСУ над над четырьмя регионами Российской Федерации за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T23:49:00+03:00
2026-01-10T23:49:00+03:00
2026-01-10T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
https://ria.ru/20260110/mo-2067102758.html
воронежская область
курская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за три часа сбила 33 украинских БПЛА
ПВО за три часа сбила 33 украинских БПЛА над российскими регионами