Российская ПВО за три часа сбила 33 украинских БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 10.01.2026
Российская ПВО за три часа сбила 33 украинских БПЛА
Российская ПВО за три часа сбила 33 украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата ВСУ над над четырьмя регионами Российской Федерации за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T23:49:00+03:00
2026-01-10T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
курская область
брянская область
безопасность, воронежская область, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за три часа сбила 33 украинских БПЛА

ПВО за три часа сбила 33 украинских БПЛА над российскими регионами

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата ВСУ над над четырьмя регионами Российской Федерации за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Десятого января текущего года в период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА – над территорией Воронежской области, восемь БПЛА – над территорией Курской области, пять БПЛА – над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
