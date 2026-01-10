https://ria.ru/20260110/pvo-2067134204.html
Над российскими регионами сбили более 30 беспилотников ВСУ
Силы ПВО сбили 33 украинских дрона над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T16:24:00+03:00
2026-01-10T16:24:00+03:00
2026-01-10T19:57:00+03:00
безопасность
россия
ростовская область
каспийское море
специальная военная операция на украине
черное море
республика адыгея
республика крым
россия
ростовская область
каспийское море
черное море
республика адыгея
республика крым
волгоградская область
астраханская область
республика калмыкия
краснодарский край
белгородская область
брянская область
липецкая область
калужская область
воронежская область
смоленская область
тульская область
Безопасность, Россия, Ростовская область, Каспийское море, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Республика Адыгея, Республика Крым, Волгоградская область, Астраханская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Липецкая область, Калужская область, Воронежская область, Смоленская область, Тульская область
ПВО за семь часов сбила 33 украинских БПЛА над российскими регионами