Над российскими регионами сбили более 30 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 10.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 10.01.2026 (обновлено: 19:57 10.01.2026)
Над российскими регионами сбили более 30 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили более 30 беспилотников ВСУ
Силы ПВО сбили 33 украинских дрона над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.01.2026
Над российскими регионами сбили более 30 беспилотников ВСУ

ПВО за семь часов сбила 33 украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силы ПВО сбили 33 украинских дрона над территорией России, сообщило Минобороны.
"С 9:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали там.
Истребители Су-35С - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
ВС России поразили украинские энергетические объекты
Вчера, 12:17
В их числе:
— десять дронов — в небе над Ростовской областью;
— семь БПЛА — над акваторией Каспийского моря;
— по четыре беспилотника — над Волгоградской и Астраханской областями;
— по три — над Калмыкией и Кубанью;
— два — над Белгородской областью.
Ранее в субботу министерство отчитывалось о 59 вражеских дронах, сбитых за ночь над десятью регионами, Черным и Азовским морями.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
