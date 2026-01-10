Над российскими регионами сбили более 30 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силы ПВО сбили 33 украинских дрона над территорией России, Силы ПВО сбили 33 украинских дрона над территорией России, сообщило Минобороны.

"С 9:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали там.

В их числе:

— десять дронов — в небе над Ростовской областью;

— семь БПЛА — над акваторией Каспийского моря;

— по четыре беспилотника — над Волгоградской и Астраханской областями;

— по три — над Калмыкией и Кубанью;

Ранее в субботу министерство отчитывалось о 59 вражеских дронах, сбитых за ночь над десятью регионами , Черным и Азовским морями.