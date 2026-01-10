https://ria.ru/20260110/pvo-2067088840.html
ПВО за два часа сбила восемь украинских беспилотников над тремя регионами
ПВО за два часа сбила восемь украинских беспилотников над тремя регионами
Средства ПВО в период с 7.00 мск до 9.00 мск сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило... РИА Новости, 10.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
костромская область
россия
республика крым
костромская область
Средства ПВО за два часа сбили восемь украинских БПЛА над тремя регионами России