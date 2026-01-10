Рейтинг@Mail.ru
ПВО за два часа сбила восемь украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 10.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 10.01.2026
ПВО за два часа сбила восемь украинских беспилотников над тремя регионами
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Средства ПВО в период с 7.00 мск до 9.00 мск сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило министерство обороны РФ.
"Десятого января текущего года в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над территорией Костромской области и один БПЛА – над территорией Республики Адыгея", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Заголовок открываемого материала