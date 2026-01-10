Прокуратура Москвы контролирует устранение последствий снегопада

В ведомстве отметили, что прокуроры контролируют своевременную уборку снега, очистку от снега и наледи кровель многоквартирных жилых домов, элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков, а также соблюдение прав граждан.

"Кроме того, прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за несвоевременную уборку кровель и других элементов нежилых зданий, строений и сооружений от снега и наледи. Напоминаем, что за уборку кровель и других элементов от снега и наледи отвечают собственники или правообладатели нежилых зданий и строений", - отмечается в сообщении.