Прокуратура Москвы контролирует устранение последствий снегопада

Столичная прокуратура контролирует устранение последствий обильных осадков в Москве, сообщили в надзорном ведомстве. РИА Новости, 10.01.2026
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Столичная прокуратура контролирует устранение последствий обильных осадков в Москве, сообщили
в надзорном ведомстве.
"В период с 8 по 10 января на территории Москвы
вследствие снегопада выпало значительное количество осадков. Прокурор Москвы Максим Жук поручил подчиненным прокурорам организовать надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации последствий мощного снегопада в столице", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
В ведомстве отметили, что прокуроры контролируют своевременную уборку снега, очистку от снега и наледи кровель многоквартирных жилых домов, элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков, а также соблюдение прав граждан.
"Кроме того, прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за несвоевременную уборку кровель и других элементов нежилых зданий, строений и сооружений от снега и наледи. Напоминаем, что за уборку кровель и других элементов от снега и наледи отвечают собственники или правообладатели нежилых зданий и строений", - отмечается в сообщении.
В прокуратуре также напомнили, что за оставление крыш неочищенными предусмотрена административная ответственность.