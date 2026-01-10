Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Москвы контролирует устранение последствий снегопада - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/prokuratura-2067117348.html
Прокуратура Москвы контролирует устранение последствий снегопада
Прокуратура Москвы контролирует устранение последствий снегопада - РИА Новости, 10.01.2026
Прокуратура Москвы контролирует устранение последствий снегопада
Столичная прокуратура контролирует устранение последствий обильных осадков в Москве, сообщили в надзорном ведомстве. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T13:57:00+03:00
2026-01-10T13:57:00+03:00
происшествия
москва
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067097860_0:422:2891:2048_1920x0_80_0_0_5be8d0c2c78d263abedf68d5fdb15d85.jpg
https://ria.ru/20260110/tishkovets-2067087384.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067097860_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_bad3e43bb5c6e23626f93e8af3960251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, снегопад в москве
Происшествия, Москва, Снегопад в Москве
Прокуратура Москвы контролирует устранение последствий снегопада

Прокуратура контролирует устранение последствий снегопада в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУборка снега коммунальными службами во время снегопада в Москве
Уборка снега коммунальными службами во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Уборка снега коммунальными службами во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Столичная прокуратура контролирует устранение последствий обильных осадков в Москве, сообщили в надзорном ведомстве.
"В период с 8 по 10 января на территории Москвы вследствие снегопада выпало значительное количество осадков. Прокурор Москвы Максим Жук поручил подчиненным прокурорам организовать надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации последствий мощного снегопада в столице", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
В ведомстве отметили, что прокуроры контролируют своевременную уборку снега, очистку от снега и наледи кровель многоквартирных жилых домов, элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков, а также соблюдение прав граждан.
"Кроме того, прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за несвоевременную уборку кровель и других элементов нежилых зданий, строений и сооружений от снега и наледи. Напоминаем, что за уборку кровель и других элементов от снега и наледи отвечают собственники или правообладатели нежилых зданий и строений", - отмечается в сообщении.
В прокуратуре также напомнили, что за оставление крыш неочищенными предусмотрена административная ответственность.
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Москве прошел рекордный за последние 56 лет снегопад
Вчера, 09:20
 
ПроисшествияМоскваСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала