15:06 10.01.2026
Названы самые перспективные профессии в 2026 году
Наиболее стабильными и перспективными в этом году будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и какой-то конкретной отрасли, рассказали РИА Новости в...
2026
Названы самые перспективные профессии в 2026 году

РИА Новости: самыми стабильными в 2026 году будут профессии на стыке технологий

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наиболее стабильными и перспективными в этом году будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и какой-то конкретной отрасли, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
«
"В 2026 году самыми стабильными и перспективными будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и конкретной отрасли, например, инженерия, финансы, медицина, торговля", - рассказали в пресс-службе.
При этом кроме профессиональных, так называемых "жестких", навыков критически важными становятся "мягкие". "Особенно адаптивность, умение учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями как с инструментом", - обратили внимание в пресс-службе.
Ранее РИА Новости сообщало, что по данным hh.ru наибольшим спросом среди специалистов в наступившем году будут пользоваться разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности, специалисты по работе с большими массивами данных, инженеры по обучению искусственного интеллекта и машинному обучению, а также ряд представителей рабочих профессий с высокой квалификацией.
Лабораторные исследования в институте - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Названы самые перспективные специальности для обучения в 2026 году
3 января, 06:13
 
