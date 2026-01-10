Названы самые перспективные профессии в 2026 году

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наиболее стабильными и перспективными в этом году будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и какой-то конкретной отрасли, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.

"В 2026 году самыми стабильными и перспективными будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и конкретной отрасли, например, инженерия, финансы, медицина, торговля", - рассказали в пресс-службе.

При этом кроме профессиональных, так называемых "жестких", навыков критически важными становятся "мягкие". "Особенно адаптивность, умение учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями как с инструментом", - обратили внимание в пресс-службе.