Названы самые перспективные профессии в 2026 году
Наиболее стабильными и перспективными в этом году будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и какой-то конкретной отрасли, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.01.2026
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наиболее стабильными и перспективными в этом году будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и какой-то конкретной отрасли, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
"В 2026 году самыми стабильными и перспективными будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и конкретной отрасли, например, инженерия, финансы, медицина, торговля", - рассказали в пресс-службе.
При этом кроме профессиональных, так называемых "жестких", навыков критически важными становятся "мягкие". "Особенно адаптивность, умение учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями как с инструментом", - обратили внимание в пресс-службе.
Ранее РИА Новости сообщало, что по данным hh.ru наибольшим спросом среди специалистов в наступившем году будут пользоваться разработчики программного обеспечения
, специалисты по кибербезопасности, специалисты по работе с большими массивами данных, инженеры по обучению искусственного интеллекта и машинному обучению, а также ряд представителей рабочих профессий с высокой квалификацией.