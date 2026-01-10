В РАН дали прогноз по экспорту российского продовольствия

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Россия по итогам текущего сельскохозяйственного года сохранит и даже укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда продуктов, в частности, останется главным экспортером пшеницы и войдет в тройку по поставкам ржи, говорится в докладе Российской академии наук, с которым ознакомилось РИА Новости.