В РАН дали прогноз по экспорту российского продовольствия
18:05 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/prodovolstvie-2067146033.html
В РАН дали прогноз по экспорту российского продовольствия
Россия по итогам текущего сельскохозяйственного года сохранит и даже укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда продуктов, в частности, останется главным РИА Новости, 10.01.2026
Пшеницы на полях АО "Агрокомплекс" в Краснодарском крае
Пшеницы на полях АО "Агрокомплекс" в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Россия по итогам текущего сельскохозяйственного года сохранит и даже укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда продуктов, в частности, останется главным экспортером пшеницы и войдет в тройку по поставкам ржи, говорится в докладе Российской академии наук, с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"В 2025/2026 сельхозгоду Россия по физическому объему, вероятно, сохранит или укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда базовых продуктов. В мировом экспорте она может занять по: пшенице первое место, ржи – третье, ячменю – четвертое, кукурузе – шестое", - пишут ученые.
Кроме того, Россия, по их оценкам, станет седьмой по поставкам на мировой рынок свинины, девятой – по мясу птицы. Среди молочной продукции главными экспортными товарами будут сыр, по которому Россия станет восьмым основным экспортером, и сливочное масло (11-е место).
Отмечается, что преимущественным направлением российской экспортной экспансии стали дружественные страны, в том числе государства СНГ, Африки и Азии.
