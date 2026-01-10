Рейтинг@Mail.ru
Дорожная обстановка под Переславлем, где возникла пробка, стабилизируется - РИА Новости, 10.01.2026
Дорожная обстановка под Переславлем, где возникла пробка, стабилизируется
Дорожная обстановка под Переславлем, где возникла пробка, стабилизируется - РИА Новости, 10.01.2026
Дорожная обстановка под Переславлем, где возникла пробка, стабилизируется
Дорожная обстановка в Переславль-Залесском городском округе Ярославской области, где из-за непогоды возникла многокилометровая пробка, стабилизируется, движение РИА Новости, 10.01.2026
переславль-залесский, ярославская область, ярославское шоссе, михаил евраев, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Переславль-Залесский, Ярославская область, Ярославское шоссе, Михаил Евраев, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дорожная обстановка под Переславлем, где возникла пробка, стабилизируется

В Переславле стабилизируется дорожная обстановка на месте возникновения пробки

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Дорожная обстановка в Переславль-Залесском городском округе Ярославской области, где из-за непогоды возникла многокилометровая пробка, стабилизируется, движение осуществляется в обе стороны, сообщил губернатор Михаил Евраев.
В пятницу Евраев написал в Telegram-канале, что из-за непогоды возник дорожный затор на Ярославском шоссе в Переславль-Залесском округе. Несколько автомобильных аварий и вставшие на горках большегрузы привели к возникновению пробки на дороге. В связи с этим были введены ограничения движения машин на участке трассы М8 - от 111-го до 134-го километра. Очевидцы в соцсетях сообщали, что стояли в пробке по 9-10 часов.
Сильный снегопад и метель в Москве. 9 января 2026 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада
Вчера, 01:41
"Дорожная обстановка на федеральной трассе М8 в Переславль-Залесском округе постепенно стабилизируется. Сейчас в обе стороны идет пропуск легковых автомобилей. Движение грузового транспорта временно приостановлено в связи с тем, что главной причиной пробок является именно сложность с заездом большегрузов на переславские горки, они буксуют и перекрывают трассу", - сообщил губернатор в Telegram-канале, отметив, что многие фуры идут со значительным перегрузом.
Он отметил, что в открытый на базе гостиницы "Роза ветров" в Переславле пункт временного размещения для остановки на ночлег обратилась пока только одна семья, все условия ей были предоставлены.
Губернатор подчеркнул, что сотрудники ГАИ и МЧС, представители правительства Ярославской области и администрации Переславля-Залесского также решают задачи по стабилизации дорожной обстановки.
"Федеральные и региональные дорожные службы будут работать всю ночь для максимальной подготовки трасс к завтрашнему дню в условиях сложной погодной ситуации", - подчеркнул Евраев.
Он призвал водителей максимально воздержаться от поездок, но если поездка в сторону Москвы или обратно необходима, порекомендовал ехать через переславское село Нагорье.
Циклон Френсис, накрывший Москву с областью - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Циклон, обрушившийся на Москву, отправляется в Крым
9 января, 23:53
 
Переславль-ЗалесскийЯрославская областьЯрославское шоссеМихаил ЕвраевГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
