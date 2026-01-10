Дорожная обстановка под Переславлем, где возникла пробка, стабилизируется

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Дорожная обстановка в Переславль-Залесском городском округе Ярославской области, где из-за непогоды возникла многокилометровая пробка, стабилизируется, движение осуществляется в обе стороны, Дорожная обстановка в Переславль-Залесском городском округе Ярославской области, где из-за непогоды возникла многокилометровая пробка, стабилизируется, движение осуществляется в обе стороны, сообщил губернатор Михаил Евраев.

В пятницу Евраев написал в Telegram-канале, что из-за непогоды возник дорожный затор на Ярославском шоссе Переславль-Залесском округе. Несколько автомобильных аварий и вставшие на горках большегрузы привели к возникновению пробки на дороге. В связи с этим были введены ограничения движения машин на участке трассы М8 - от 111-го до 134-го километра. Очевидцы в соцсетях сообщали, что стояли в пробке по 9-10 часов.

"Дорожная обстановка на федеральной трассе М8 в Переславль-Залесском округе постепенно стабилизируется. Сейчас в обе стороны идет пропуск легковых автомобилей. Движение грузового транспорта временно приостановлено в связи с тем, что главной причиной пробок является именно сложность с заездом большегрузов на переславские горки, они буксуют и перекрывают трассу", - сообщил губернатор в Telegram-канале, отметив, что многие фуры идут со значительным перегрузом.

Он отметил, что в открытый на базе гостиницы "Роза ветров" в Переславле пункт временного размещения для остановки на ночлег обратилась пока только одна семья, все условия ей были предоставлены.

"Федеральные и региональные дорожные службы будут работать всю ночь для максимальной подготовки трасс к завтрашнему дню в условиях сложной погодной ситуации", - подчеркнул Евраев.