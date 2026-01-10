Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе приговор водителю каршеринга, сбившему детей в Москве
06:28 10.01.2026
Суд оставил в силе приговор водителю каршеринга, сбившему детей в Москве
Суд оставил в силе приговор водителю каршеринга, сбившему детей в Москве - РИА Новости, 10.01.2026
Суд оставил в силе приговор водителю каршеринга, сбившему детей в Москве
Мосгорсуд оставил в силе приговор водителю каршеринга, который, отвлекшись на телефон, сбил на пешеходном переходе на северо-западе Москвы двух детей,... РИА Новости, 10.01.2026
Суд оставил в силе приговор водителю каршеринга, сбившему детей в Москве

РИА Новости: приговор сбившему детей в Москве водителю каршеринга остался в силе

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе приговор водителю каршеринга, который, отвлекшись на телефон, сбил на пешеходном переходе на северо-западе Москвы двух детей, сообщается в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Тушинский суд Москвы приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года шесть месяцев.
Решение оспорили сам осужденный и один из потерпевших.
"Апелляционные жалобы осужденного и потерпевшей оставить без удовлетворения", - говорится в документах.
Согласно документам, в апелляционной жалобе осужденный не согласился с видом и размером назначенного ему наказания, полагал, что суд формально перечислил смягчающие обстоятельства, не учел его семейное положение и принял немотивированное решение о назначении ему чрезмерно сурового наказания. Мужчина просил суд проявить гуманизм, смягчив ему наказание, в том числе применить положение статьи 73 УК РФ (условное осуждение) или заменить ему вид исправительного учреждения на колонию-поселение.
В свою очередь, потерпевшая по делу посчитала приговор незаконным и необоснованным в силу мягкости назначенного наказания. Она просила усилить фигуранту наказание до пяти лет лишения свободы, без применения условного осуждения, а также взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в размере десяти миллионов рублей. Также потерпевшая указала, что осужденный никаких действий по заглаживанию своей вины не предпринял, помощи не оказывал.
