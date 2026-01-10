Суд оставил в силе приговор водителю каршеринга, сбившему детей в Москве

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе приговор водителю каршеринга, который, отвлекшись на телефон, сбил на пешеходном переходе на северо-западе Москвы двух детей, сообщается в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В свою очередь, потерпевшая по делу посчитала приговор незаконным и необоснованным в силу мягкости назначенного наказания. Она просила усилить фигуранту наказание до пяти лет лишения свободы, без применения условного осуждения, а также взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в размере десяти миллионов рублей. Также потерпевшая указала, что осужденный никаких действий по заглаживанию своей вины не предпринял, помощи не оказывал.