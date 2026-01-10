В России хотят ввести генетические тесты для будущих родителей

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правительство РФ планирует разработать программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в этом году, Правительство РФ планирует разработать программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в этом году, следует из утвержденного правительством плана мероприятий по реализации стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года.

"Разработка предложений о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности", - говорится в документе.

Уточняется, что ответственным за реализацию задачи назначено министерство здравоохранения РФ, которое должно в течение этого года подготовить предложения по поэтапному расширению программы неонатального скрининга.