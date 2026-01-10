https://ria.ru/20260110/pravitelstvo-2067089619.html
В России хотят ввести генетические тесты для будущих родителей
В России хотят ввести генетические тесты для будущих родителей - РИА Новости, 10.01.2026
В России хотят ввести генетические тесты для будущих родителей
Правительство РФ планирует разработать программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в этом году, следует из... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T09:40:00+03:00
2026-01-10T09:40:00+03:00
2026-01-10T09:40:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_ac766926b933caf265e38ac0fa1fa1c9.jpg
https://ria.ru/20250904/nauka-2039083760.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_4d3f2a1fbac513686309568c1e2d14b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В России хотят ввести генетические тесты для будущих родителей
В России разработают молекулярно-генетический скрининг будущих родителей
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Правительство РФ планирует разработать программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в этом году, следует
из утвержденного правительством плана мероприятий по реализации стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года.
"Разработка предложений о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности", - говорится в документе.
Уточняется, что ответственным за реализацию задачи назначено министерство здравоохранения РФ, которое должно в течение этого года подготовить предложения по поэтапному расширению программы неонатального скрининга.
Согласно приказу Минздрава РФ, с 1 января 2026 года в перечень заболеваний расширенного неонатального скрининга, который ранее включал 36 заболеваний, добавили ещё два заболевания - дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот и Х-сцепленную адренолейкодистрофию.