09:40 10.01.2026
В России хотят ввести генетические тесты для будущих родителей
В России хотят ввести генетические тесты для будущих родителей
общество, россия
Общество, Россия
В России хотят ввести генетические тесты для будущих родителей

В России разработают молекулярно-генетический скрининг будущих родителей

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правительство РФ планирует разработать программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в этом году, следует из утвержденного правительством плана мероприятий по реализации стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года.
"Разработка предложений о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности", - говорится в документе.
Уточняется, что ответственным за реализацию задачи назначено министерство здравоохранения РФ, которое должно в течение этого года подготовить предложения по поэтапному расширению программы неонатального скрининга.
Согласно приказу Минздрава РФ, с 1 января 2026 года в перечень заболеваний расширенного неонатального скрининга, который ранее включал 36 заболеваний, добавили ещё два заболевания - дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот и Х-сцепленную адренолейкодистрофию.
Яйцеклетки - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Сибирские ученые сделали открытие для успешного ЭКО
4 сентября 2025, 07:00
 
