В Ялте тушат пожар в магазине
В Ялте тушат пожар в магазине - РИА Новости, 10.01.2026
В Ялте тушат пожар в магазине
Пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров тушат в магазине "Доброцен" в Ялте, сведений о пострадавших не поступало, сообщил крымский главк МЧС РФ. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T23:22:00+03:00
2026-01-10T23:22:00+03:00
2026-01-10T23:29:00+03:00
происшествия
ялта
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
россия
2026
происшествия, ялта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ялта, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ялте тушат пожар в магазине
