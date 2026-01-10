В Ялте тушат пожар в магазине

Рейтинг@Mail.ru
23:22 10.01.2026 (обновлено: 23:29 10.01.2026)
Пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров тушат в магазине "Доброцен" в Ялте, сведений о пострадавших не поступало, сообщил крымский главк МЧС РФ. РИА Новости, 10.01.2026
происшествия
ялта
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
россия
Происшествия, Ялта, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Автомобиль пожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобиль пожарной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров тушат в магазине "Доброцен" в Ялте, сведений о пострадавших не поступало, сообщил крымский главк МЧС РФ.
"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом здании Ялты. Поступило сообщение о загорании в магазине "Доброцен" по адресу: городской округ Ялта, поселок городского типа Виноградное, улица Красина. По прибытию установлено, что огнем охвачена крыша здания. Предварительная площадь пожара 1 тысяча квадратных метров", - говорится в канале ведомства на платформе Max.
По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало. Уточняется, что к тушению привлечены 50 человек и 16 единиц техники.
