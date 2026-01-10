Рейтинг@Mail.ru
В Сочи загорелся пятиэтажный жилой дом
21:44 10.01.2026
В Сочи загорелся пятиэтажный жилой дом
Три человека спасли во время пожара в квартире в Сочи, эвакуировали 250 жильцов, включая 20 детей, пострадавших и погибших нет, сообщили журналистам в главном... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T21:44:00+03:00
2026-01-10T21:44:00+03:00
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
сочи
краснодарский край
© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
СОЧИ, 10 янв – РИА Новости. Три человека спасли во время пожара в квартире в Сочи, эвакуировали 250 жильцов, включая 20 детей, пострадавших и погибших нет, сообщили журналистам в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
«
"В 19.55 (совпадает с мск) по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание квартиры на первом этаже 5-этажного жилого дома на площади 30 квадратных метров… В 20.28 ликвидация последствий пожара. Эвакуировано 250 человек, из них 20 детей, три человека спасено. Пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации пожара участвовали 16 человек личного состава и четыре единицы техники от МЧС России.
ПроисшествияРоссияСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
