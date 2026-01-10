https://ria.ru/20260110/pozhar-2067169456.html
В Сочи загорелся пятиэтажный жилой дом
В Сочи загорелся пятиэтажный жилой дом
Три человека спасли во время пожара в квартире в Сочи, эвакуировали 250 жильцов, включая 20 детей, пострадавших и погибших нет, сообщили журналистам в главном... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T21:44:00+03:00
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи загорелась квартира на 1-м этаже 5-этажного жилого дома, пострадавших нет