Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Архивное фото

Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии

© Кадр видео из соцсетей Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии

СМИ узнали, в чем признался владелец бара в Швейцарии, где произошел пожар

ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Владелец бара на швейцарском курорте Кран-Монтана, где пожар в новогоднюю ночь унес жизни 40 человек, на допросе признал, что служебный выход из подвального этажа, где проходила вечеринка, был заперт на ключ, сообщает телеканал RTS.

"По нашей информации, управляющий баром "Созвездие" Жак Моретти признался следователям, что служебная дверь в подвальном этаже заведения была заперта изнутри", - сообщило СМИ.

Согласно телеканалу, на допросе он заявил, что сам открыл эту дверь снаружи и обнаружил перед ней "груду безжизненных тел".

Согласно СМИ, этот факт имеет решающее значение для следствия.

"Если прокуроры установят, что подозреваемые знали, что дверь заперта, что это крайне опасно, и что они приняли этот риск, судьи могут предъявить обвинение в "предумышленном убийстве". В этом случае Жаку и Джессике Моретти может грозить до 20 лет тюрьмы", - говорится в материале.

Моретти также подтвердил, что самостоятельно обил потолок помещения звукоизоляционным муссом.

В пятницу прокуратура Вале сообщила, что Жак Моретти взят под стражу в рамках расследования причин пожара. Согласно следствию, существует риск его бегства из страны.

В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек. Большинство погибших - молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Еще 116 получили травмы, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии из-за обширных ожогов.

Согласно следствию, причиной пожара стали фейерверки-фонтаны, из-за которых загорелось потолочное покрытие.

После пожара власти Швейцарии начали расследование в отношении владельцев бара по статьям "убийство по неосторожности, причинение телесных повреждений по неосторожности и поджог по неосторожности". В случае признания виновными им грозит от трех до 4,5 лет тюремного заключения.