СМИ узнали, в чем признался владелец бара в Швейцарии, где произошел пожар
19:14 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/pozhar-2067155293.html
СМИ узнали, в чем признался владелец бара в Швейцарии, где произошел пожар
СМИ узнали, в чем признался владелец бара в Швейцарии, где произошел пожар - РИА Новости, 10.01.2026
СМИ узнали, в чем признался владелец бара в Швейцарии, где произошел пожар
Владелец бара на швейцарском курорте Кран-Монтана, где пожар в новогоднюю ночь унес жизни 40 человек, на допросе признал, что служебный выход из подвального... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T19:14:00+03:00
2026-01-10T19:14:00+03:00
в мире, вале (кантон), швейцария, франция
В мире, Вале (кантон), Швейцария, Франция
СМИ узнали, в чем признался владелец бара в Швейцарии, где произошел пожар

RTS: владелец бара на Кран-Монтане признал, что выход из подвала был заперт

© Кадр видео из соцсетейПожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Владелец бара на швейцарском курорте Кран-Монтана, где пожар в новогоднюю ночь унес жизни 40 человек, на допросе признал, что служебный выход из подвального этажа, где проходила вечеринка, был заперт на ключ, сообщает телеканал RTS.
"По нашей информации, управляющий баром "Созвездие" Жак Моретти признался следователям, что служебная дверь в подвальном этаже заведения была заперта изнутри", - сообщило СМИ.
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Пожар в Кран-Монтане стал одной из главных тем у французов, показал опрос
9 января, 17:31
Согласно телеканалу, на допросе он заявил, что сам открыл эту дверь снаружи и обнаружил перед ней "груду безжизненных тел".
Согласно СМИ, этот факт имеет решающее значение для следствия.
"Если прокуроры установят, что подозреваемые знали, что дверь заперта, что это крайне опасно, и что они приняли этот риск, судьи могут предъявить обвинение в "предумышленном убийстве". В этом случае Жаку и Джессике Моретти может грозить до 20 лет тюрьмы", - говорится в материале.
Моретти также подтвердил, что самостоятельно обил потолок помещения звукоизоляционным муссом.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Против владельцев бара в Кран-Монтана начали расследование
3 января, 18:06
В пятницу прокуратура Вале сообщила, что Жак Моретти взят под стражу в рамках расследования причин пожара. Согласно следствию, существует риск его бегства из страны.
В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек. Большинство погибших - молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Еще 116 получили травмы, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии из-за обширных ожогов.
Согласно следствию, причиной пожара стали фейерверки-фонтаны, из-за которых загорелось потолочное покрытие.
После пожара власти Швейцарии начали расследование в отношении владельцев бара по статьям "убийство по неосторожности, причинение телесных повреждений по неосторожности и поджог по неосторожности". В случае признания виновными им грозит от трех до 4,5 лет тюремного заключения.
Ранее СМИ сообщили, что Моретти в 2008 году был осужден во Франции за сутенёрство и приговорен к тюремному сроку с запретом заниматься бизнесом в стране.
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Пожар в Кран-Монтане стал одной из главных тем у французов, показал опрос
9 января, 17:31
 
Заголовок открываемого материала