Посольство России в СМИ напомнило о сотрудничестве с США во Второй мировой
Посольство России в СМИ напомнило о сотрудничестве с США во Второй мировой - РИА Новости, 10.01.2026
Посольство России в СМИ напомнило о сотрудничестве с США во Второй мировой
Посольство РФ в США со страниц издания Washington Times напомнило о сотрудничестве стран в борьбе с фашизмом.
https://ria.ru/20251206/rossija-2060251712.html
россия
сша
северная каролина
Посольство России в СМИ напомнило о сотрудничестве с США во Второй мировой
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости.
Посольство РФ в США со страниц издания Washington Times
напомнило о сотрудничестве стран в борьбе с фашизмом.
"Проект "Зебра" является одним из символов союзных сил, которые боролись плечом к плечу против нацизма во Второй мировой войне", - говорится в публикации посольства на третьей полосе газеты.
Разворот посвящен секретному советско-американскому проекту "Зебра" по поставке гидропланов. Всего в рамках программы Красной армии было передано 184 аппарата. 11 января 1945 года с базы в Северной Каролине в сторону СССР вылетел самолет, на борту которого были британские и советские летчики. Однако вскоре после взлета борт упал в воду неподалеку от города Элизабет-сити. В результате погибли четверо советских летчиков и британский радист.
"Сейчас важнее, чем когда бы то ни было делиться этими историческими событиями с молодым поколением и сотрудничать для сохранения памяти героев того времени", - говорится в публикации посольства.