Посольство России в СМИ напомнило о сотрудничестве с США во Второй мировой

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Посольство РФ в США со страниц издания Посольство РФ в США со страниц издания Washington Times напомнило о сотрудничестве стран в борьбе с фашизмом.

"Проект "Зебра" является одним из символов союзных сил, которые боролись плечом к плечу против нацизма во Второй мировой войне", - говорится в публикации посольства на третьей полосе газеты.

Разворот посвящен секретному советско-американскому проекту "Зебра" по поставке гидропланов. Всего в рамках программы Красной армии было передано 184 аппарата. 11 января 1945 года с базы в Северной Каролине в сторону СССР вылетел самолет, на борту которого были британские и советские летчики. Однако вскоре после взлета борт упал в воду неподалеку от города Элизабет-сити. В результате погибли четверо советских летчиков и британский радист.