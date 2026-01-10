Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в СМИ напомнило о сотрудничестве с США во Второй мировой - РИА Новости, 10.01.2026
04:25 10.01.2026
Посольство России в СМИ напомнило о сотрудничестве с США во Второй мировой
Посольство РФ в США со страниц издания Washington Times напомнило о сотрудничестве стран в борьбе с фашизмом. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T04:25:00+03:00
2026-01-10T04:25:00+03:00
в мире
россия
сша
северная каролина
в мире, россия, сша, северная каролина
В мире, Россия, США, Северная Каролина
Посольство России в СМИ напомнило о сотрудничестве с США во Второй мировой

Посольство РФ через Washington Times напомнило о сотрудничестве с США в ВМВ

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Посольство РФ в США со страниц издания Washington Times напомнило о сотрудничестве стран в борьбе с фашизмом.
"Проект "Зебра" является одним из символов союзных сил, которые боролись плечом к плечу против нацизма во Второй мировой войне", - говорится в публикации посольства на третьей полосе газеты.
Разворот посвящен секретному советско-американскому проекту "Зебра" по поставке гидропланов. Всего в рамках программы Красной армии было передано 184 аппарата. 11 января 1945 года с базы в Северной Каролине в сторону СССР вылетел самолет, на борту которого были британские и советские летчики. Однако вскоре после взлета борт упал в воду неподалеку от города Элизабет-сити. В результате погибли четверо советских летчиков и британский радист.
"Сейчас важнее, чем когда бы то ни было делиться этими историческими событиями с молодым поколением и сотрудничать для сохранения памяти героев того времени", - говорится в публикации посольства.
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В посольстве России в США исполнили музыку русских композиторов
6 декабря 2025, 05:39
 
