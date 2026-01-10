Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал, что является ориентиром отношений России и Венесуэлы
03:08 10.01.2026
Посол рассказал, что является ориентиром отношений России и Венесуэлы
Посол рассказал, что является ориентиром отношений России и Венесуэлы
Посол рассказал, что является ориентиром отношений России и Венесуэлы

Мелик-Багдасаров назвал договор о стратпартнерстве ориентиром для РФ и Венесуэлы

© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы
Мужчина с флагом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы. Архивное фото
МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Вступивший в силу договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой остается безальтернативным ориентиром для дальнейшего развития двусторонних отношений, заявил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров по итогам встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.
"Вступивший в силу межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве является безальтернативным ориентиром для дальнейшего всестороннего укрепления наших отношений. Реализация задач, определенных в ходе двусторонних контактов на высшем и высоком уровне, в том числе по итогам прошедшего недавно 19-го заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, безусловно продолжится", - сказал дипломат.
Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Венесуэла и Россия продолжают работу над повесткой сотрудничества
9 января, 22:10
По словам Мелик-Багдасарова, в ходе встречи он вновь выразил поддержку и солидарность России с народом и правительством Венесуэлы, а также законность требований Каракаса, нацеленных на незамедлительное освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, похищенных в ходе вооруженной агрессии США в ночь на 3 января.
Посол подчеркнул, что трагические последствия атаки, в результате которой погибли порядка ста гражданских и военных, требуют сурового осуждения, тщательного расследования и наказания виновных. Он отметил, что погибшие встали на защиту конституционного строя страны и ее президента и не представляли угрозы агрессору.
В ходе встречи стороны обсудили двустороннюю повестку и пути дальнейшего развития сотрудничества, включая "плотное внешнеполитическое взаимодействие".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Уже 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Бронемашины Национальной гвардии на проспекте, ведущем к президентскому дворцу в Каракасе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США требуют от Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, пишут СМИ
7 января, 04:45
 
Венесуэла США Россия Николас Мадуро Силия Флорес Дональд Трамп ООН
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала