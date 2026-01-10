На закупку инновационных полувагонов могут ввести трейд-ин, заявил Алиханов

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой, реализация такой меры будет зависеть от бюджетных возможностей, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Дополнительно рассматривается введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой 25 тс. Однако его реализация будет зависеть от бюджетных возможностей, будем искать соответствующие источники", - сказал министр.
Замгендиректора РЖД Михаил Глазков летом сообщал журналистам о предложении холдинга применять механизм трейд-ин для грузовых вагонов, рассматривается ряд вариантов его работы. Ранее компания зафиксировала очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видит "лишних" 400 тысяч единиц. По его данным, количество поступающего на сеть нового подвижного состава вдвое превышает списание.
