На закупку инновационных полувагонов могут ввести трейд-ин, заявил Алиханов

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой, реализация такой меры будет зависеть от бюджетных возможностей, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Дополнительно рассматривается введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой 25 тс. Однако его реализация будет зависеть от бюджетных возможностей, будем искать соответствующие источники", - сказал министр.