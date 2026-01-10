Рейтинг@Mail.ru
На закупку инновационных полувагонов могут ввести трейд-ин, заявил Алиханов - РИА Новости, 10.01.2026
13:12 10.01.2026
На закупку инновационных полувагонов могут ввести трейд-ин, заявил Алиханов
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ржд
россия
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ржд
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), РЖД
На закупку инновационных полувагонов могут ввести трейд-ин, заявил Алиханов

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой, реализация такой меры будет зависеть от бюджетных возможностей, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Дополнительно рассматривается введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой 25 тс. Однако его реализация будет зависеть от бюджетных возможностей, будем искать соответствующие источники", - сказал министр.
Замгендиректора РЖД Михаил Глазков летом сообщал журналистам о предложении холдинга применять механизм трейд-ин для грузовых вагонов, рассматривается ряд вариантов его работы. Ранее компания зафиксировала очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видит "лишних" 400 тысяч единиц. По его данным, количество поступающего на сеть нового подвижного состава вдвое превышает списание.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
Грузовые вагоны - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В России разработали предложения по обновлению парка грузовых вагонов
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РЖД
 
 
