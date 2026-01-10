https://ria.ru/20260110/polsha-2067067095.html
Польша продлила ограничение права просить убежище на границе с Белоруссией
Польша продлила ограничение права просить убежище на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.01.2026
Польша продлила ограничение права просить убежище на границе с Белоруссией
Сейм Польши продлил временное ограничение права на обращение за международной защитой на государственной границе с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и
ВАРШАВА, 10 янв – РИА Новости.
Сейм Польши продлил временное ограничение права на обращение за международной защитой на государственной границе с Белоруссией, сообщил
министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.
Ранее сообщалось, что в 2025 году польско-белорусскую границу пытались преодолеть около 30 тысяч нелегальных мигрантов.
"Сейм по представлению правительства продлил на 60 дней временную приостановку права на убежище на границе с Белоруссией", - написал Кервиньский на платформе Х.
Неправительственные организации, занимающиеся помощью беженцам, выступают против положений, ограничивающих право на подачу заявлений о предоставлении международной защиты. По их мнению, эти положения противоречат, в частности, конституции Республики Польша, в частности, статье 56, пункта 2, которая гарантирует иностранцам право ходатайствовать о предоставлении статуса беженца, а также международных обязательств, таких как Конвенция 1951 года о статусе беженцев.
Литва
, Латвия
и Польша
в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока
и Африки
на границе с Белоруссией
, обвиняя Минск
в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС
на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. С 2021 года общее число погибших беженцев, обнаруженных на границе Белоруссии с Евросоюзом, достигло минимум 76.