Польша продлила ограничение права просить убежище на границе с Белоруссией

Ранее сообщалось, что в 2025 году польско-белорусскую границу пытались преодолеть около 30 тысяч нелегальных мигрантов.

"Сейм по представлению правительства продлил на 60 дней временную приостановку права на убежище на границе с Белоруссией", - написал Кервиньский на платформе Х.

Неправительственные организации, занимающиеся помощью беженцам, выступают против положений, ограничивающих право на подачу заявлений о предоставлении международной защиты. По их мнению, эти положения противоречат, в частности, конституции Республики Польша, в частности, статье 56, пункта 2, которая гарантирует иностранцам право ходатайствовать о предоставлении статуса беженца, а также международных обязательств, таких как Конвенция 1951 года о статусе беженцев.