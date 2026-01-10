МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема согласился с призывом премьер-министра Италии Джорджи Мелони начать диалог с Россией и предложил предоставить ей ведущую роль в установлении мира от лица Европы.
Мелони назвала настоящего врага Евросоюза
17 декабря 2025, 22:23
"Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Европа должна перевооружиться быстрее и нанести ущерб России, по-настоящему шокирует. Я хочу обратить внимание на то, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что Европе пора вернуться к диалогу с Россией. Мелони делает больше для мира и дипломатии, чем Кая Каллас. Давайте предоставим Мелони ведущую роль в установлении мира от лица Европы: нам нужно такое лидерство", - написал Мема в соцсети Х.
Кроме того, политик выразил мнение, что удар ВС РФ "Орешником" в ответ на теракты Киева является не эскалацией, а предупреждением о том, что подобные авантюры киевского режима не будут терпеть в будущем.
"Россия продолжает оставаться открытой для диалога", - добавил он.
Как сообщило МО РФ, в ночь на пятницу ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности " Орешник ", а также ударные беспилотники. Цели удара достигнуты, поражены объекты производства БПЛА, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины.
"Будет гораздо хуже". Мелони сделала прогноз на 2026 год
23 декабря 2025, 17:21