Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 10.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ и девять боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 10.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий "Юга"