Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы, а также четыре склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.