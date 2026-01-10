Правительство продлило меры поддержки в рамках программы газификации

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Поддержка льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации будет продолжена в 2026 году, Поддержка льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации будет продолжена в 2026 году, сообщило правительство РФ.

"Правительство продолжит поддержку льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации в 2026 году", - говорится в сообщении.

Постановление о соответствующих изменениях в государственной программе "Развитие энергетики" подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Как и прежде, участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей.

Отмечается, что такую поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны.

Всего в 2026 году на поддержку льготников в рамках программы социальной газификации из федерального бюджета планируется направить 1 миллиард рублей. Конкретная сумма будет сформирована по заявкам властей регионов. В 2025 году на поддержку льготных категорий граждан в 55 регионов было направлено около 1 миллиарда рублей.