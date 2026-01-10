https://ria.ru/20260110/podderzhka-2067091019.html
Правительство продлило меры поддержки в рамках программы газификации
Правительство продлило меры поддержки в рамках программы газификации - РИА Новости, 10.01.2026
Правительство продлило меры поддержки в рамках программы газификации
Поддержка льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации будет продолжена в 2026 году, сообщило правительство РФ. РИА Новости, 10.01.2026
экономика
россия
михаил мишустин
россия
Правительство продолжит поддержку льготников в рамках программы газификации
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Поддержка льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации будет продолжена в 2026 году, сообщило
правительство РФ.
"Правительство продолжит поддержку льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации в 2026 году", - говорится в сообщении.
Постановление о соответствующих изменениях в государственной программе "Развитие энергетики" подписал председатель правительства Михаил Мишустин
.
Как и прежде, участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей.
Отмечается, что такую поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны.
Всего в 2026 году на поддержку льготников в рамках программы социальной газификации из федерального бюджета планируется направить 1 миллиард рублей. Конкретная сумма будет сформирована по заявкам властей регионов. В 2025 году на поддержку льготных категорий граждан в 55 регионов было направлено около 1 миллиарда рублей.
Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению дома к газу.