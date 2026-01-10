https://ria.ru/20260110/plennyj-2067085388.html
Пленный рассказал, как его обманом отправили на передовую
Пленный рассказал, как его обманом отправили на передовую - РИА Новости, 10.01.2026
Пленный рассказал, как его обманом отправили на передовую
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Шакура рассказал, как украинское командование обманом отправило его на передовую. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T08:40:00+03:00
2026-01-10T08:40:00+03:00
2026-01-10T08:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966757991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c77226472f3c6223b7a1414277e321b2.jpg
https://ria.ru/20250602/plennyy-2020372486.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966757991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dd40ecc048c0d3f3a697b8010eff782.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, как его обманом отправили на передовую
Пленный Шакура рассказал, как командование обманом отправило его на передовую
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Шакура рассказал, как украинское командование обманом отправило его на передовую.
Как уточнили в Минобороны РФ
, Шакура был захвачен в плен подразделениями группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении.
"Наши вожди всеми правдами и неправдами послали меня сюда, на передовую, обманули, сказали, что "ты там делать ничего не будешь", а тут оказывается, что тут все надо делать и бегать", - сказал пленный.
По его словам, военнослужащих ВСУ
долго не могли поменять на позициях.
"Сидели мы в СП-шке, охраняли эту СП-шку. Как уже мы просидели там, сколько, четыре месяца и 20 дней. И их (командование - ред.) спрашивал, каждый раз спрашивал, когда поменять, когда замена будет. Они сказали: "Тебя уже отсюда никто никогда не поменяет", - отметил Шакура.
Он добавил, что ВСУ несут большие потери, но украинское командование из-за нежелания выделять деньги за погибших объявляет убитых военных ВСУ без вести пропавшими.
"Посадки забиты трупами. Наши не забирают их. Я был на ППД (пункт постоянной дислокации - ред.), я видел и слышал. Говорили: "Пропал без вести". Там им лучше сказать, что пропал без вести. За убитого платят, надо выплатить, 15 миллионов. Так им лучше "без вести пропавший" - и платить никому ничего не надо. Никто никому ничего не платит", - сказал пленный.