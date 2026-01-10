Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как его обманом отправили на передовую
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 10.01.2026
Пленный рассказал, как его обманом отправили на передовую
Пленный рассказал, как его обманом отправили на передовую
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Шакура рассказал, как украинское командование обманом отправило его на передовую. РИА Новости, 10.01.2026
Пленный рассказал, как его обманом отправили на передовую

Пленный Шакура рассказал, как командование обманом отправило его на передовую

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Шакура рассказал, как украинское командование обманом отправило его на передовую.
Как уточнили в Минобороны РФ, Шакура был захвачен в плен подразделениями группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Пленный рассказал, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков
2 июня 2025, 07:14
"Наши вожди всеми правдами и неправдами послали меня сюда, на передовую, обманули, сказали, что "ты там делать ничего не будешь", а тут оказывается, что тут все надо делать и бегать", - сказал пленный.
По его словам, военнослужащих ВСУ долго не могли поменять на позициях.
"Сидели мы в СП-шке, охраняли эту СП-шку. Как уже мы просидели там, сколько, четыре месяца и 20 дней. И их (командование - ред.) спрашивал, каждый раз спрашивал, когда поменять, когда замена будет. Они сказали: "Тебя уже отсюда никто никогда не поменяет", - отметил Шакура.
Он добавил, что ВСУ несут большие потери, но украинское командование из-за нежелания выделять деньги за погибших объявляет убитых военных ВСУ без вести пропавшими.
"Посадки забиты трупами. Наши не забирают их. Я был на ППД (пункт постоянной дислокации - ред.), я видел и слышал. Говорили: "Пропал без вести". Там им лучше сказать, что пропал без вести. За убитого платят, надо выплатить, 15 миллионов. Так им лучше "без вести пропавший" - и платить никому ничего не надо. Никто никому ничего не платит", - сказал пленный.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
