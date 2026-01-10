Пленный рассказал, как его обманом отправили на передовую

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Шакура рассказал, как украинское командование обманом отправило его на передовую.

Как уточнили в Минобороны РФ , Шакура был захвачен в плен подразделениями группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении.

"Наши вожди всеми правдами и неправдами послали меня сюда, на передовую, обманули, сказали, что "ты там делать ничего не будешь", а тут оказывается, что тут все надо делать и бегать", - сказал пленный.

По его словам, военнослужащих ВСУ долго не могли поменять на позициях.

"Сидели мы в СП-шке, охраняли эту СП-шку. Как уже мы просидели там, сколько, четыре месяца и 20 дней. И их (командование - ред.) спрашивал, каждый раз спрашивал, когда поменять, когда замена будет. Они сказали: "Тебя уже отсюда никто никогда не поменяет", - отметил Шакура.

Он добавил, что ВСУ несут большие потери, но украинское командование из-за нежелания выделять деньги за погибших объявляет убитых военных ВСУ без вести пропавшими.