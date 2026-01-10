https://ria.ru/20260110/plan-2067082605.html
В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"
В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер" - РИА Новости, 10.01.2026
В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T07:46:00+03:00
2026-01-10T07:46:00+03:00
2026-01-10T07:46:00+03:00
владикавказ
моздок
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992152132_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_65e12e0de3979150603eb5fc5e569d52.jpg
https://ria.ru/20260110/ogranicheniya-2067079477.html
владикавказ
моздок
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992152132_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_75d5837aadb8eac6c082c0b90aae3ad3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, моздок, сергей меняйло
Владикавказ, Моздок, Сергей Меняйло
В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"
В аэропорту Владикавказа и Моздоке ввели план "Ковер"