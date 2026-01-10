Рейтинг@Mail.ru
07:46 10.01.2026
В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"

В аэропорту Владикавказа и Моздоке ввели план "Ковер"

© Фото : Анна КабисоваМеждународный аэропорт "Владикавказ"
Международный аэропорт "Владикавказ"
© Фото : Анна Кабисова
Международный аэропорт "Владикавказ". Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. План "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"В аэропорту "Владикавказ" и в Моздоке объявлен план "Ковёр", - написал он в Telegram-канале.
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
Вчера, 06:51
 
ВладикавказМоздокСергей Меняйло
 
 
