В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии в 2026 году
В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии в 2026 году - РИА Новости, 10.01.2026
В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии в 2026 году
Средний размер страховой пенсия по старости в 2026 году составит более 27 тысяч рублей в месяц, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и...
В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии в 2026 году
Депутат Панеш: средний размер страховой пенсии составит 27 тысяч рублей в месяц