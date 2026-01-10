МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Применение ракеты "Орешник" по целям на Украине продемонстрировало решительность России в вопросе достижения своих целей, а также нанесло удар по однополярному миру во главе с Западом, пишет L’AntiDiplomatico.
"Становится очевидным провал западной стратегии: обещанная Вашингтоном и Брюсселем контролируемая эскалация превращается во все более технологичный и опасный конфликт, в то время как Европа выглядит уязвимым зрителем. Использование ракеты "Орешник" показывает, что Россия не намерена отступать, а однополярный мир, основанный на военном превосходстве Запада, находится под вопросом", — сообщается в материале.
Автор статьи отметил, что "Орешник" — "не просто оружие, а политическое послание": тем самым Москва подтверждает свое право на ответный удар.
В пятницу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.