Медведев опубликовал кадры удара "Орешником"
13:56 10.01.2026 (обновлено: 00:14 11.01.2026)
Медведев опубликовал кадры удара "Орешником"
Медведев опубликовал кадры удара "Орешником"
Медведев опубликовал кадры удара "Орешником"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры январского удара по западу Украины, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник", указав... РИА Новости, 11.01.2026
Новости
Медведев опубликовал кадры удара "Орешником"

Медведев опубликовал кадры удара "Орешником" в назидание европейским лидерам

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры январского удара по западу Украины, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник", указав таким образом на неприемлемость размещения войск НАТО и Европы на Украине.
"В конце концов, правящие европейские тупицы хотят войны в Европе. Тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет, "Микрон" (президент Франции Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну тогда давайте посмотрим правде в глаза. Вот что вы получите", — написал Медведев в соцсети Х, прикрепляя кадры с камеры видеонаблюдения, где запечатлены удары "Орешником".
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
