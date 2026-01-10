Медведев опубликовал кадры удара "Орешником"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры январского удара по западу Украины, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник", указав таким образом на неприемлемость размещения войск НАТО и Европы на Украине.