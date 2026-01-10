Рейтинг@Mail.ru
"Это сигнал". На Западе забили тревогу после удара "Орешника" по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 10.01.2026
"Это сигнал". На Западе забили тревогу после удара "Орешника" по Украине
"Это сигнал". На Западе забили тревогу после удара "Орешника" по Украине - РИА Новости, 10.01.2026
"Это сигнал". На Западе забили тревогу после удара "Орешника" по Украине
Удар Вооруженными силами России ракетой "Орешник" нужно воспринимать как сигнал для партнеров Киева, которые намереваются разместить свои войска на территории... РИА Новости, 10.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
киев
россия
виталий кличко
украина
киев
россия
в мире, украина, владимир путин, киев, россия, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Киев, Россия, Виталий Кличко
"Это сигнал". На Западе забили тревогу после удара "Орешника" по Украине

Манготт: удар "Орешника" стоит рассматривать как предупреждение союзникам Киева

© СоцсетиМомент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Соцсети
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Кадр видео
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Удар Вооруженными силами России ракетой "Орешник" нужно воспринимать как сигнал для партнеров Киева, которые намереваются разместить свои войска на территории Украины, заявил австрийский политолог Герхард Манготт в интервью Reuters.
"Москва <…> возмущена планируемым потенциальным размещением войск союзниками киевской власти. Применение "Орешника" следует рассматривать именно в этом контексте", — отметил он.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
На Западе сделали громкое заявление после удара "Орешником"
Вчера, 09:23
По мнению политолога, использование "Орешника" стало посланием для Запада, что Россия обладает мощным военным арсеналом.
"Это сигнал США и Европе о военных возможностях российской армии", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Зеленский набросился на Кличко после удара "Орешником"
Вчера, 10:26
В пятницу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Обычное вооружение": в США высказались об ударе "Орешником"
Вчера, 03:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинКиевРоссияВиталий Кличко
 
 
