В США обратились к Зеленскому с экстренным предупреждением из-за "Орешника"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бункер Владимира Зеленского не защитит его от уничтожения "Орешником", такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«
"Если Зеленский, например, скажет, что ему нужно спрятаться в бункере, это не поможет. Если такое оружие выбрало цель, оно пройдет в этот бункер как нож сквозь масло", — предупредил эксперт.
По словам отставного военного, "Орешник" по всем параметрам превосходит самые мощные ракеты, которые есть у США, а западные системы ПВО не в состоянии их перехватить. Поэтому, пояснил эксперт, все разговоры о необходимости расширения противовоздушной обороны попросту бесполезны.
"Это не то, что нужно. Военные в кулуарах понимают, что это остановить невозможно", — резюмировал Дэвис.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.