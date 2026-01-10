Рейтинг@Mail.ru
"Радуйтесь, болваны": в Киеве выступили с призывом после удара "Орешником" - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/oreshnik-2067068611.html
"Радуйтесь, болваны": в Киеве выступили с призывом после удара "Орешником"
"Радуйтесь, болваны": в Киеве выступили с призывом после удара "Орешником" - РИА Новости, 10.01.2026
"Радуйтесь, болваны": в Киеве выступили с призывом после удара "Орешником"
Украинские власти должны радоваться тому, что "Орешник" не нес ядерный боезаряд, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T02:29:00+03:00
2026-01-10T02:29:00+03:00
в мире
киев
украина
львов
олег соскин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20260110/oreshnik-2067064890.html
https://ria.ru/20260110/oreshnik-2067066954.html
киев
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, львов, олег соскин
В мире, Киев, Украина, Львов, Олег Соскин
"Радуйтесь, болваны": в Киеве выступили с призывом после удара "Орешником"

Соскин: Украине повезло, что "Орешник" не нес ядерный боезаряд

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские власти должны радоваться тому, что "Орешник" не нес ядерный боезаряд, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Некоторые говорят: "О, там не было ядерных головок, пробило там несколько перекрытий". Так вы, болваны, радуйтесь, что боеголовка не была начинена соответствующим взрывным материалом. Если бы там было еще что-то, что взрывается, то уже некому и говорить было бы", — сказал он, обращаясь к властям.
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Удар "Орешником" вызвал истерику в США
Вчера, 01:12
Политолог также призвал уволить местное руководство за то, что они неспособны "защитить страну", а думают только о том, как обогатиться за счет выделяемых средств.
«
"Это самые примитивные животные, поднявшиеся из грязи в князи. Это, к сожалению, реальность такая", — резюмировал Соскин.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Практически невозможно": удар "Орешником" вызвал изумление в США
Вчера, 01:48
 
В миреКиевУкраинаЛьвовОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала