"Радуйтесь, болваны": в Киеве выступили с призывом после удара "Орешником"
"Радуйтесь, болваны": в Киеве выступили с призывом после удара "Орешником" - РИА Новости, 10.01.2026
"Радуйтесь, болваны": в Киеве выступили с призывом после удара "Орешником"
Украинские власти должны радоваться тому, что "Орешник" не нес ядерный боезаряд, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские власти должны радоваться тому, что "Орешник" не нес ядерный боезаряд, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Некоторые говорят: "О, там не было ядерных головок, пробило там несколько перекрытий". Так вы, болваны, радуйтесь, что боеголовка не была начинена соответствующим взрывным материалом. Если бы там было еще что-то, что взрывается, то уже некому и говорить было бы", — сказал он, обращаясь к властям.
Политолог также призвал уволить местное руководство за то, что они неспособны "защитить страну", а думают только о том, как обогатиться за счет выделяемых средств.
«
"Это самые примитивные животные, поднявшиеся из грязи в князи. Это, к сожалению, реальность такая", — резюмировал Соскин.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине
в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве
и Львове
. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.