"Практически невозможно": удар "Орешником" вызвал изумление в США

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Новый удар "Орешником" по Украине показал, что существующие системы ПВО не в состоянии перехватить эту ракету, пишет газета New York Times.
"Баллистические ракеты запускаются в атмосферу с помощью ракетных двигателей, после чего под действием силы тяжести снижаются на высоких скоростях. Это делает их перехват системами ПВО очень сложным, а в случае применения суббоеприпасов — практически невозможным", — говорится в материале.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.