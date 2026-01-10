Рейтинг@Mail.ru
01:48 10.01.2026 (обновлено: 11:30 10.01.2026)
"Практически невозможно": удар "Орешником" вызвал изумление в США
Новый удар "Орешником" по Украине показал, что существующие системы ПВО не в состоянии перехватить эту ракету, пишет газета New York Times. РИА Новости, 10.01.2026
в мире, украина, москва, европа, владимир путин
В мире, Украина, Москва, Европа, Владимир Путин
© СоцсетиМомент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео
© Соцсети
Момент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Новый удар "Орешником" по Украине показал, что существующие системы ПВО не в состоянии перехватить эту ракету, пишет газета New York Times.
"Баллистические ракеты запускаются в атмосферу с помощью ракетных двигателей, после чего под действием силы тяжести снижаются на высоких скоростях. Это делает их перехват системами ПВО очень сложным, а в случае применения суббоеприпасов — практически невозможным", — говорится в материале.
Издание отмечает, что западные страны должны внимательно относиться к подобным предупреждениям со стороны Москвы, так как удары "Орешником" лишь подтверждают, что эти ракеты могут поразить любую точку Европы.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
