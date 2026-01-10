"Практически невозможно": удар "Орешником" вызвал изумление в США

"Баллистические ракеты запускаются в атмосферу с помощью ракетных двигателей, после чего под действием силы тяжести снижаются на высоких скоростях. Это делает их перехват системами ПВО очень сложным, а в случае применения суббоеприпасов — практически невозможным", — говорится в материале.